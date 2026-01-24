Σε επιθετικό τόνο ήταν η πρώτη αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ μετά τους εξ επαφής πυροβολισμούς και τον θάνατο του 37χρονου άνδρα στη Μινεάπολη.

Ο Αμερινακός πρόεδρος στο Truth Social, χαρακτηρίζει «δράστη» τον 37χρονο άνδρα που δέχθηκε τα πυρά των ομοσπονδιακών αστυνομικών, παρουσιάζοντας φωτογραφία με το όπλο που βρέθηκε πάνω στον άνθρωπο πολυ έχασε τη ζωή του, λέγοντας ότι είχε δύο γεμιστήρες με σφαίρες.

Παράλληλα, εξαπολύει τα «πυρά» του εναντίον του κυβερνήτη της Μινεάπολης και του Δημάρχου, λέγοντας πως είναι εκείνοι που υποκινούν την εξέγερση των πολιτών, απέναντι στη μεταναστευτική πολιτική που ακολουθεί και στις αρχές που καλούνται να την επιβάλουν.

Δείτε την ανάρτησή του

Ολόκληρη η ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ

Aυτό είναι το όπλο του δράστη, γεμάτο (με δύο επιπλέον πλήρη περιοδικά!), και έτοιμο για δράση – Τι σημαίνει όλο αυτό; Πού είναι η τοπική αστυνομία; Γιατί δεν τους επιτράπηκε να προστατεύσουν τους αξιωματικούς του ICE; Ο δήμαρχος και ο κυβερνήτης τους απέσυραν; Αναφέρεται ότι πολλοί από αυτούς τους αστυνομικούς δεν τους επιτράπηκε να κάνουν τη δουλειά τους, ότι το ICE έπρεπε να προστατευτεί μόνο του — Δεν είναι εύκολο! Γιατί η Ilhan Omar έχει 34 εκατομμύρια δολάρια στον λογαριασμό της; Και πού είναι τα δισεκατομμύρια δολάρια που έχουν κλαπεί από το κάποτε Μεγάλο Κράτος της Μινεσότα; Βρισκόμαστε εδώ λόγω μαζικής χρηματοοικονομικής απάτης, με δισεκατομμύρια δολάρια να λείπουν, και παράνομους εγκληματίες που τους επετράπη να διεισδύσουν στο κράτος μέσω της πολιτικής των ανοιχτών συνόρων των Δημοκρατικών. Θέλουμε τα χρήματα πίσω, και τα θέλουμε πίσω ΤΩΡΑ. Αυτοί οι απατεώνες που έκλεψαν τα χρήματα θα πάνε φυλακή, εκεί που ανήκουν! Αυτό δεν διαφέρει από μια πραγματικά μεγάλη ληστεία τράπεζας. Πολλά από όσα παρακολουθείτε είναι μια ΚΑΛΥΨΗ για αυτή την κλοπή και απάτη.

Ο Δήμαρχος και ο Κυβερνήτης υποκινούν εξέγερση με τη φανταχτερή, επικίνδυνη και αλαζονική ρητορική τους! Αντίθετα, αυτοί οι υποκριτικοί πολιτικοί γελωτοποιοί θα έπρεπε να ψάχνουν για τα Δισεκατομμύρια Δολάρια που έχουν κλαπεί από τον λαό του Μινεσότα και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. ΑΦΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΤΟΥ ICE NΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ! 12.000 παράνομοι αλλοδαποί εγκληματίες, πολλοί από αυτούς βίαιοι, έχουν συλληφθεί και αφαιρεθεί από το Μινεσότα. Αν ήταν ακόμα εκεί, θα βλέπατε κάτι πολύ χειρότερο από αυτό που παρακολουθείτε σήμερα!