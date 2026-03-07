Εκρήξεις συγκλόνισαν ένα από τα κύρια αεροδρόμια της Τεχεράνης, το αεροδρόμιο Μεχραμπάντ, με αυτόπτες μάρτυρες να κάνουν λόγο για ένα αεροπλάνο που καιγόταν στον διάδρομο προσγείωσης. Νωρίτερα, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει μια νέα σειρά επιθέσεων κατά του Ιράν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε από την πλευρά του ότι δεν θα υπάρξει «συμφωνία» με το Ιράν, μόνο «άνευ όρων παράδοση». Σύμφωνα με τον Τραμπ, μετά από οποιαδήποτε συνθηκολόγηση, το Ιράν θα πρέπει να επιλέξει έναν νέο ηγέτη που θα είναι αποδεκτός από την κυβέρνησή του.

Απαντώντας σε αναφορές ότι η Ρωσία έχει βοηθήσει το Ιράν, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε στο CBS News ότι ο Τραμπ «γνωρίζει πολύ καλά ποιος μιλάει με ποιον».

Στο Λίβανο, το υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι έχουν σημειωθεί 217 θάνατοι από την έναρξη των ισραηλινών επιθέσεων, καθώς μεγάλες εκρήξεις καταγράφονται στη Βηρυτό.

Το Ισραήλ βομβαρδίζει την Τεχεράνη μετά από μία εβδομάδα πολέμου

Ο πόλεμος εισήλθε στη δεύτερη εβδομάδα του και εξαπλώνεται σε αρκετές χώρες της περιοχής και προκαλεί άλμα στις τιμές του πετρελαίου.

BREAKING:

Reports indicate that airstrikes have hit Iran’s Mehrabad International Airport in Tehran, amid the ongoing conflict. The strikes are widely attributed to Israeli forces, though details about the scale of damage and casualties remain unclear. pic.twitter.com/oQcAVi7eNo — Sharq Global Tv (@SharqTv) March 7, 2026

Σύμφωνα με οπτικό υλικό του Γαλλικού Πρακτορείου, στήλη καπνού και φλόγες ήταν ορατές στο διεθνές αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της Τεχεράνης, που επλήγη. Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις. Οι υποδομές του αεροδρομίου έχουν αποτελέσει ξανά στόχο τις τελευταίες ημέρες.

A video circulating on social media and verified by CNN shows a large fire at Mehrabad Airport in Tehran following reported strikes.



Footage shows thick smoke and flames rising from the airport area after explosions were heard in the city. The incident comes amid rising tensions… pic.twitter.com/2MQ4CKp4BJ — Kisu (@kisubhardwaj99) March 7, 2026

Ο ισραηλινός στρατός είχε νωρίτερα προειδοποιήσει για «κύμα πληγμάτων μεγάλης κλίμακας» κατά κυβερνητικών στόχων στην Τεχεράνη, όπου πλήθη κόσμου συγκεντρώθηκαν χθες για την πρώτη προσευχή της Παρασκευής μετά τον θάνατο του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Σήμερα το πρωί, το Ισραήλ δήλωσε ότι απάντησε σε επίθεση ιρανικών πυραύλων, πριν προχωρήσει σε άρση του συναγερμού. Λίγο αργότερα, ακούστηκε έκρηξη στην Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου ύστερα από την ενεργοποίηση συναγερμού για επικείμενη επίθεση.

Ο Τραμπ απαίτησε «άνευ όρων παράδοση» από το Ιράν, ο Πούτιν μίλησε με τον πρόεδρο της χώρας

Ο Τραμπ απαίτησε την «άνευ όρων παράδοση» του Ιράν, ενώ ο αμερικανικός και ο ισραηλινός στρατός συνέχισαν τις επιθέσεις. Δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους θα κάνουν το Ιράν «οικονομικά μεγαλύτερο, καλύτερο και ισχυρότερο από ποτέ», αφού επιλέξει «αποδεκτή» νέα ηγεσία.

Με τον πόλεμο να μπαίνει στη δεύτερη εβδομάδα, παραμένει ασαφές ποιος θα ηγηθεί του Ιράν μετά τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ πριν από μια εβδομάδα, ή υπό ποιους όρους οι ΗΠΑ θα τερματίσουν την επίθεσή τους κατά της Τεχεράνης, η οποία έχει προκαλέσει αντίποινα σε ολόκληρη την περιοχή.

Μιλώντας την Παρασκευή, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι η κυβέρνηση αναμένει οι στρατιωτικές επιχειρήσεις να διαρκέσουν τέσσερις έως έξι εβδομάδες.

Γράφοντας στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε: «Δεν θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν εκτός από την ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ!

Μετά από αυτό, και την επιλογή ενός ΜΕΓΑΛΟΥ & ΑΠΟΔΕΚΤΟΥ ηγέτη (ή ηγετών), εμείς, και πολλοί από τους υπέροχους και πολύ γενναίους συμμάχους και εταίρους μας, θα εργαστούμε ακούραστα για να επαναφέρουμε το Ιράν από το χείλος της καταστροφής, καθιστώντας το οικονομικά μεγαλύτερο, καλύτερο και ισχυρότερο από ποτέ.

ΤΟ ΙΡΑΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΜΕΛΛΟΝ. ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΙΡΑΝ ΜΕΓΑΛΟ ΞΑΝΑ (MIGA!)».

Η τελευταία παρέμβαση του Τραμπ υποδηλώνει ότι δεν ενδιαφέρεται για μια διαπραγματευτική λύση στον πόλεμο, αν και δεν έφτασε στο σημείο να ζητήσει αλλαγή καθεστώτος. Από την αρχή της σύγκρουσης, ο Τραμπ έχει αποφύγει τον όρο «αλλαγή καθεστώτος», ένα σημάδι ότι ίσως είναι επιφυλακτικός στο να κάνει παραλληλισμούς μεταξύ της επίθεσης στο Ιράν και των προηγούμενων πολέμων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, τους οποίους είχε επικρίνει πριν εισέλθει στην πολιτική, σημειώνει το βρετανικό BBC.

Άλλοι ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης έχουν υποστηρίξει αυτό το επιχείρημα εκ μέρους του Τραμπ τις τελευταίες ημέρες, λέγοντας ότι ο πρόεδρος δεν θα αφήσει τις ΗΠΑ να εμπλακούν σε μια παρατεταμένη, αόριστη σύγκρουση όπως στο Ιράκ και το Αφγανιστάν.

Εντωμεταξύ, το γραφείο του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ο Ρώσος πρόεδρος μίλησε τηλεφωνικά με τον Ιρανό πρόεδρο, Μασούντ Πεζέσκιαν, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, άλλων κυβερνητικών αξιωματούχων και αμάχων σε ολόκληρη τη χώρα κατά τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις.

Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι ο Πούτιν επανέλαβε τη θέση της Ρωσίας ότι οι εχθροπραξίες πρέπει να τερματιστούν αμέσως και ότι πρέπει να βρεθεί διπλωματική λύση.

Ο Πεζέσκιαν εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την υποστήριξη της Ρωσίας και παρέθεσε λεπτομερή αναφορά των εξελίξεων στο Ιράν, σύμφωνα με την ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι τόσο το Ιράν όσο και η Ρωσία συμφώνησαν να διατηρήσουν την επικοινωνία μεταξύ τους.

Την Παρασκευή, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η Ρωσία παραμένει σε διάλογο με την ηγεσία του Ιράν, αλλά αρνήθηκε να απαντήσει στο ερώτημα αν οι δύο χώρες συνεχίζουν τη στρατιωτική τους συνεργασία.

Ερωτηθείς σχετικά με τον ισχυρισμό ότι η Ρωσία βοηθά το Ιράν, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε σε συνέντευξή του στο πρόγραμμα «60 Minutes» του CBS ότι ο Τραμπ «γνωρίζει πολύ καλά ποιος μιλάει με ποιον».

Καθώς ο πόλεμος εισέρχεται στη δεύτερη εβδομάδα, έχει επεκταθεί σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, μετά την επίθεση της Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από το Ιράν, εναντίον του Ισραήλ, η οποία οδήγησε την ισραηλινή κυβέρνηση να εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον του Λιβάνου τη Δευτέρα.

Την Παρασκευή σημειώθηκαν μεγάλες εκρήξεις στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, τη Βηρυτό. Πριν από τις επιθέσεις, ο ισραηλινός στρατός διέταξε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν το νότιο τμήμα της πόλης.

Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου – Το μήνυμα της Σαουδικής Αραβίας στο Ιράν

Οι νέες δηλώσεις του Τραμπ οδήγησαν σε άνοδο τις τιμές του πετρελαίου, που έχουν ήδη αυξηθεί κατά τουλάχιστον 35% σε μία εβδομάδα, ένα επίπεδο που έχει να καταγραφεί από το 2023. Το βαρέλι του αμερικανικού πετρελαίου (WTI) έκλεισε χθες στα 90,90 δολάρια το βαρέλι, πλησιάζοντας το συμβολικό όριο των 100 δολαρίων.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, Χαλίντ μπιν Σαλμάν, κάλεσε σήμερα το Ιράν να επιδείξει «σύνεση» και το προειδοποίησε να μην κάνει «λάθος εκτίμηση», τη στιγμή που η χώρα που αποτελεί στόχο μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) και πυραύλων της Τεχεράνης.

«Τονίσαμε ότι τέτοιες ενέργειες υπονομεύουν την ασφάλεια και την σταθερότητα της περιοχής και εκφράσαμε την ελπίδα η ιρανική πλευρά να επιδείξει σύνεση και να αποφύγει οποιαδήποτε εκτίμηση» έγραψε ο πρίγκιπας Χαλίντ μπιν Σαλμάν σε ανάρτηση στο Χ ύστερα από συνάντηση με τον αρχηγό του πακιστανικού στρατού Ασίμ Μουνίρ.

Νωρίτερα σήμερα, το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας είχε ανακοινώσει ότι αναχαίτισε βαλλιστικό πύραυλο που κατευθυνόταν προς την αεροπορική βάση Πρίγκιπας Σουλτάν, όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις.