H εντυπωσιακή Ντάρα θα εκπροσωπήσει τη Βουλγαρία στον διαγωνισμό της Eurovision 2026 με το τραγούδι «Bangaranga», το οποίο φέρει και την υπογραφή του Έλληνα δημιουργού, Δημήτρη Κοντόπουλου.

Η Ντάρα αποτελεί μία από τις πιο γνωστές ποπ καλλιτέχνιδες της Βουλγαρίας. Η επιλογή του τραγουδιού «Bangaranga» έγινε στις 28 Φεβρουαρίου 2026, στον εθνικό τελικό της βουλγαρικής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης BNT (Natsionalna Selektsiya). Στη βραδιά, η 27χρονη τραγουδίστρια παρουσίασε τρία τραγούδια, «This Is Me», «Curse» και «Bangaranga», με το τελευταίο να συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία τόσο από τη δεκαμελή κριτική επιτροπή όσο και από το κοινό, με αισθητή διαφορά.

Θυμίζουμε ότι ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision θα διεξαχθεί στη Βιέννη, από τις 12 έως και τις 16 Μαΐου. Η Ντάρα θα ερμηνεύσει το «Bangaranga» στον δεύτερο ημιτελικό, στις 14 Μαΐου, ελπίζοντας να οδηγήσει ξανά τη Βουλγαρία στον τελικό, ύστερα από τρία χρόνια απουσίας από τον μουσικό διαγωνισμό.

Το «Bangaranga», που ερμηνεύει η Ντάρα υπογράφουν οι Anne Judith Wik, Cristian Tarcea, Darina Nikolaeva Yotova και Δημήτρης Κοντόπουλος.

Ποια είναι η 27χρονη Ντάρα

Η Ντάρα είναι Βουλγάρα ποπ καλλιτέχνιδα με διεθνή προσανατολισμό και ισχυρή παρουσία στη σύγχρονη βουλγαρική και βαλκανική μουσική σκηνή. Με εκατομμύρια streams, πολλές επιτυχίες που έφτασαν στο νούμερο ένα, διεθνείς συνεργασίες και έντονη συναυλιακή δραστηριότητα, ανήκει στη νέα γενιά που διαμορφώνει τη σύγχρονη βουλγαρική ποπ μουσική.

Μέσα από συνεργασίες με δημιουργούς και παραγωγούς από τις ΗΠΑ, τον Καναδά, τη Νότια Κορέα, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Μεγάλη Βρετανία και τη Ρουμανία, η διεθνής της απήχηση επεκτείνεται γρήγορα. Είναι επίσης ιδιαίτερα γνωστή για τις μεγάλες επιτυχίες της «Thunder», «Call Me» και «Mr. Rover», που έμειναν για εβδομάδες στην κορυφή των charts.

Έχει συνεργαστεί με παραγωγούς και δημιουργούς όπως ο Κρις Γιανγκ, γνωστός για τη δουλειά του με τον Ροντ Στιούαρτ και την Κάιλι Μινόγκ, ο Jungleboi που έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες, όπως ο ZAYN και η Ριάνα, καθώς και οι Yoad Nevo και Monoir.

Ανάμεσα στις πρόσφατες κυκλοφορίες της βρίσκονται τα τραγούδια «Da Ne Mozhem», «Nito Zvuk», «Nishto Poveche», «Samo Moy» και «Kradec na Mechti», καθώς και οι συνεργασίες «Barbie & Ken» και «Zmiya».

Από το 2021 η Ντάρα είναι μέντορας στο talent show «The Voice of Bulgaria», όπου δουλεύει με νέους καλλιτέχνες. Το 2025 κυκλοφόρησε το πιο προσωπικό της πρότζεκτ μέχρι σήμερα, το άλμπουμ «ADHDARA», το οποίο συνδυάζει στοιχεία αυτοπεποίθησης, ευαλωτότητας και πειραματισμού.

Με αυτό το έργο σηματοδοτεί τη μετάβασή της από μια ποπ καλλιτέχνιδα γνωστή κυρίως στη χώρα της σε μια δημιουργό με πιο ξεκάθαρη διεθνή ταυτότητα και συνεχώς αυξανόμενη παγκόσμια παρουσία.