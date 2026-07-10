Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παναγιά της Βόνιτσας, στην Αιτωλοακαρνανία, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στην περιοχή επιχειρούν 19 πυροσβέστες με οχήματα, καθώς και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 5ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων.

Από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη, με στόχο να περιοριστεί η εξάπλωση της φωτιάς και να τεθεί υπό έλεγχο.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη, καθώς η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.