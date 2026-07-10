Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης θα δικαστεί ο 70χρονος που συνελήφθη για την πυρκαγιά στο Καλοχώρι.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, χρησιμοποίησε γυμνή φλόγα σε χαρτί, προκειμένου να απομακρύνει σφήκες. Η φωτιά φέρεται να εκδηλώθηκε αρχικά σε απορρίμματα, ξηρά χόρτα, παλέτες και πλαστικά υλικά, ενώ στη συνέχεια επεκτάθηκε στο εσωτερικό επιχείρησης και σε γειτονικές αποθήκες.

Εις βάρος του ασκήθηκε δίωξη για πρόκληση πυρκαγιάς, από αμέλεια, σε βαθμό πλημμελήματος. Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε και ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος. Εκτός από την ποινική δικογραφία, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.886,56 ευρώ.