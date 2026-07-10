Στιγμές έντονης ανησυχίας εκτυλίχθηκαν στην παραλία Μύρτος στην Κεφαλονιά, όταν σημειώθηκε κατολίσθηση με αποτέλεσμα μεγάλοι βράχοι και ποσότητες χώματος να αποκολληθούν από το απόκρημνο πρανές και να καταλήξουν στην παραλία.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας έντονο προβληματισμό. Στις εικόνες διακρίνεται το έδαφος να υποχωρεί ξαφνικά, ενώ οι βράχοι πέφτουν στην ακτή δημιουργώντας ένα πυκνό σύννεφο σκόνης που καλύπτει την περιοχή για λίγα δευτερόλεπτα.

Την ώρα της κατολίσθησης στην παραλία βρίσκονταν αρκετοί λουόμενοι, οι οποίοι απομακρύνθηκαν άμεσα από το σημείο. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Η παραλία Μύρτος είναι ένα από τα πιο γνωστά αξιοθέατα της Κεφαλονιάς, ωστόσο σε ορισμένα σημεία της υπάρχουν απότομα πρανή, όπου κατά καιρούς έχουν καταγραφεί κατολισθητικά φαινόμενα.

Για τον λόγο αυτό έχουν τοποθετηθεί προειδοποιητικές πινακίδες που ενημερώνουν τους επισκέπτες για τον κίνδυνο πτώσης βράχων και κατολισθήσεων, καλώντας τους να αποφεύγουν την παραμονή κοντά στα πρανή και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες ασφαλείας.