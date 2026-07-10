Μια διαφορετική εικόνα από τις καθιερωμένες πολιτικές παρεμβάσεις πρόσφερε ο Γιώργος Παπανδρέου στο φετινό Συμπόσιο της Σύμης, όταν ανέβηκε στη σκηνή με την κιθάρα του και συμμετείχε σε μια ξεχωριστή μουσική εμφάνιση.

Το Συμπόσιο της Σύμης φιλοξένησε και φέτος πολιτικούς, ακαδημαϊκούς, εκπροσώπους διεθνών οργανισμών και προσωπικότητες από τον χώρο του πολιτισμού, αποτελώντας σημείο συνάντησης για τον διάλογο γύρω από τις διεθνείς εξελίξεις και τις σύγχρονες προκλήσεις.

Ωστόσο, μία από τις στιγμές που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον δεν είχε πολιτικό χαρακτήρα, αλλά μουσικό.

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος συνθέτης Μαρκ Τσέιτ κάθισε στο πιάνο για να παρουσιάσει μια νέα σύνθεσή του, με τον πρώην πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου να τον συνοδεύει στην κιθάρα. Η συνεργασία των δύο δημιούργησε μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκομένων.

Η μουσική βραδιά συνεχίστηκε με τον Γιώργο Παπανδρέου να παίρνει ξανά την κιθάρα, αυτή τη φορά συνοδεύοντας ακόμη έναν προσκεκλημένο που κάθισε στο πιάνο, σε μια αυθόρμητη στιγμή που τράβηξε τα βλέμματα και έδωσε έναν διαφορετικό τόνο στη διοργάνωση.

Μετά τη μουσική εμφάνιση, ο πρώην πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους συμμετέχοντες του Συμποσίου και να φωτογραφηθεί με αρκετούς από τους παρευρισκόμενους, ολοκληρώνοντας μια βραδιά που συνδύασε τον δημόσιο διάλογο με την τέχνη και τη μουσική.