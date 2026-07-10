Ένα μουσείο στην Ολλανδία εκθέτει ένα ασυνήθιστο έργο, καθώς πρόκειται για 360 κιλά φυστικοβούτυρο αλειμμένο στο πάτωμα. Μάλιστα, υπάρχει και προειδοποίηση για άτομα με αλλεργία στα φιστίκια.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα smithsonianmag.com, το έργο με τίτλο «Pindakaasvloer» («Δάπεδο από φυστικοβούτυρο») εκτίθεται στο Depot του Μουσείου Boijmans Van Beuningen στο Ρότερνταμ και αποτελεί φόρο τιμής στον Schippers, ο οποίος το 1969 είχε δημιουργήσει παρόμοιο έργο με ποσότητα φυστικοβούτυρου που μπορούσε να γεμίσει 15.000 σάντουιτς.

Ο Schippers παρουσίασε για πρώτη φορά το έργο «Pindakaasvloer» στη γκαλερί Mickery, στο ολλανδικό χωριό Loenersloot, το 1969. Μέχρι τότε, ήταν ήδη γνωστός στους καλλιτεχνικούς κύκλους της Ολλανδίας για τις πειραματικές εικαστικές παρεμβάσεις του και την προκλητική τηλεοπτική εκπομπή του «Hoepla», η οποία απαγορεύτηκε μετά από λίγα επεισόδια. Το «Pindakaasvloer» παραμένει ένα από τα πιο απλά έργα του και ένα «κολλώδες» παράδειγμα του αβυσσαλέου χιούμορ του.

Το έργο αναβίωσε στο Centraal Museum της Ουτρέχτης το 1997 και, στη συνέχεια, στη γκαλερί ZINGERpresents του Άμστερνταμ το 2010. Το Μουσείο Boijmans Van Beuningen αγόρασε το έργο εκείνη τη χρονιά, ενώ ο διευθυντής του μουσείου, Sjarel Ex, το χαρακτήρισε ως «μία από τις σημαντικότερες αποκτήσεις του 2010».

Όταν ο καλλιτέχνης απεβίωσε τον περασμένο μήνα σε ηλικία 83 ετών, άφησε πίσω του ένα σχέδιο 20 σημείων για την αναδημιουργία ενός από τα πιο διάσημα έργα του. Σύμφωνα με δήλωση του μουσείου, ο ίδιος όρισε ότι το φυστικοβούτυρο πρέπει να απλώνεται όσο το δυνατόν πιο ομαλά και μονοτονικά, και ότι το έργο δεν πρέπει να προσεγγίζεται με κανέναν εκπαιδευτικό σκοπό. Τόνισε επίσης ότι η ποικιλία που θα χρησιμοποιηθεί δεν πρέπει να περιέχει κομματάκια και προτίμησε την ολλανδική μάρκα Calvé, η οποία δώρισε το φυστικοβούτυρο που χρησιμοποιήθηκε στην τελευταία εκδοχή του έργου.