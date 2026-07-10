Ένας άνδρας που κατηγορείται για εμπρησμό, έβαλε τη φωτιά χρησιμοποιώντας το πέος του για να προκαλέσει την πυρκαγιά.

Το fox59.com έγραψε ότι η Πυροσβεστική στο Φορτ Γουέιν έλαβε κλήση στις 6 Μαΐου για φωτιά σε γκαράζ, ενώ την ίδια ώρα η αστυνομία ανταποκρινόταν σε μια αναφορά για αιματηρή επίθεση σε βάρος ενός άνδρα.

Οι ιδιοκτήτες του γκαράζ είπαν ότι ένας γείτονας τους ξύπνησε για να τους ειδοποιήσει για τη φωτιά, ενώ δήλωσαν ότι εξαφανίστηκε ο 36χρονος γιος τους Κρίστοφερ Πέντεν.

Ταυτόχρονα, οι αρχές ερευνούσαν την επίθεση σε βάρος του άνδρα, κατά την οποία έχασε το πέος του από μαχαίρωμα.

Τελικά, ο άνδρας αποδείχτηκε ότι ήταν ο Κρίστοφερ Πέντεν και ομολόγησε πως ποτέ δεν δέχτηκε επίθεση. Αντιθέτως, έκοψε το πέος του και το χρησιμοποίησε μαζί με βενζίνη για να βάλει φωτιά στο γκαράζ της μητέρας του.

Ο άνδρας συνελήφθη από την αστυνομία και κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση, ενώ αφέθηκε ελεύθερος, καταβάλλοντας εγγύηση ύψους 10.000 δολαρίων.