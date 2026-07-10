Οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, όμως η προηγούμενη συμφωνία εκεχειρίας δεν βρίσκεται πλέον σε ισχύ, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η Τεχεράνη ζήτησε την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και ότι η Ουάσιγκτον αποδέχθηκε το αίτημα.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν μάς ζήτησε να συνεχίσουμε “συνομιλίες”. Συμφωνήσαμε να το κάνουμε, αλλά οι ΗΠΑ τούς ξεκαθάρισαν ότι η εκεχειρία τελείωσε», έγραψε.

Η τοποθέτηση διατηρεί ανοικτό τον διπλωματικό δίαυλο, χωρίς να σηματοδοτεί άμεση αποκλιμάκωση. Οι εχθροπραξίες έχουν επαναληφθεί, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν πλήγματα στη Μέση Ανατολή και να αλληλοκατηγορούνται για την κατάρρευση της προσωρινής συμφωνίας.

Μαζικά αμερικανικά πλήγματα

Τη νύχτα μεταξύ Τετάρτης και Πέμπτης, οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα μεγάλης κλίμακας επιχείρηση εναντίον του Ιράν. Σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό, επλήγησαν περισσότερες από 90 στρατιωτικές εγκαταστάσεις και άλλοι στόχοι.

Η Τεχεράνη κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι δεν περιορίστηκε σε στρατιωτικές υποδομές, αλλά έπληξε γέφυρες, σιδηροδρομικές γραμμές και άλλες πολιτικές εγκαταστάσεις.

Μεταξύ των υποδομών που υπέστησαν ζημιές ήταν τμήματα της σιδηροδρομικής σύνδεσης Τεχεράνης–Μασχάντ, με αποτέλεσμα να ανασταλούν προσωρινά τα επιβατικά δρομολόγια προς την πόλη όπου πραγματοποιήθηκε η ταφή του Αλί Χαμενεΐ.

Από τις απειλές ξανά στις διαπραγματεύσεις

Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Τραμπ είχε κλιμακώσει τη ρητορική του απέναντι στην ιρανική ηγεσία, δηλώνοντας ότι δεν επιθυμεί πλέον να έχει σχέση μαζί της και προειδοποιώντας ότι οι ΗΠΑ θα «ολοκληρώσουν τη δουλειά» αν δεν επιτευχθεί συμφωνία.

Παρά τις σκληρές δηλώσεις και τα νέα πλήγματα, η αμερικανική κυβέρνηση δεν έκλεισε την πόρτα στη διπλωματία. Οι δύο πλευρές είχαν πραγματοποιήσει συνομιλίες στην Ντόχα για την εφαρμογή της προσωρινής συμφωνίας, τη διευθέτηση των διαφορών τους και την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Η νέα δήλωση του Αμερικανού προέδρου δείχνει ότι η Ουάσιγκτον επιθυμεί να συνεχίσει την πίεση προς το Ιράν, συνδυάζοντας τις στρατιωτικές επιχειρήσεις με τη διαπραγμάτευση.

Το αν οι επαφές θα οδηγήσουν σε νέα εκεχειρία ή σε μόνιμη συμφωνία παραμένει αβέβαιο, καθώς οι δύο χώρες συνεχίζουν τα πλήγματα και διατηρούν εντελώς διαφορετικές θέσεις για τους όρους τερματισμού της σύγκρουσης.