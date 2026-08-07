Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα της Παρασκευής 7/8 στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στη συμβολή των οδών Πειραιώς και Πολυκράτη, στο Μοσχάτο.

Στο σημείο άμεσα έσπευσαν και ξεκίνησαν να επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ μετά την οριοθέτηση της πυρκαγιάς πραγματοποιείται εξονυχιστικός έλεγχος στο εσωτερικό του κτιρίου, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι ενδέχεται να χρησιμοποιούνταν ως κατάλυμα από αστέγους.

Η πυρκαγιά ξέσπασε, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, σε απορρίμματα που βρίσκονταν στο εσωτερικό του εγκαταλελειμμένου κτιρίου.

Οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα τόσο στο κτήριο όσο και σε ξερά χόρτα που υπήρχαν στον περιβάλλοντα χώρο, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.