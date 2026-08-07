Σεισμός 5,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά της επαρχίας Δυτική Μιντόρο στις δυτικές Φιλιππίνες, ανακοίνωσε το ινστιτούτο ηφαιστειολογίας και σεισμολογίας της χώρας (PHIVOLCS).

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στην πρωτεύουσα της χώρας Μανίλα και καταγράφτηκε στις 10:38 (05:38 ώρα Ελλάδας), περίπου 21 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από την κοινότητα Μαμπουράο, σε βάθος 10 χιλιομέτρων, κατά την αρχική εκτίμηση του PHIVOLCS.

Σύμφωνα με δημοσιογράφους του Reuters, έγινε αισθητός σε κτίρια στην πρωτεύουσα και εργαζόμενοι σε δημόσια επιχείρηση κλήθηκαν να βγουν από το κτίριο προληπτικά.

Το ινστιτούτο ανέφερε ότι δεν αναμένονται ζημιές ή θύματα, αλλά δεν απέκλεισε την πιθανότητα μετασεισμών, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.