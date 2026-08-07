Η αντιμετώπιση της υψηλής χοληστερίνης εισέρχεται σε μια νέα εποχή, καθώς ένα φάρμακο που μέχρι σήμερα βρισκόταν στο επίκεντρο της επιστημονικής έρευνας εγκρίθηκε στις ΗΠΑ σε μορφή χαπιού.

Το φάρμακο, που κυκλοφορεί με την εμπορική ονομασία Lipfendra, αποτελεί την πρώτη δια του στόματος θεραπεία που αναστέλλει την πρωτεΐνη PCSK9 και μπορεί να μειώσει θεαματικά την «κακή» LDL χοληστερίνη, προσφέροντας μια πιο εύχρηστη και ενδεχομένως οικονομικότερη εναλλακτική στις ενέσιμες θεραπείες.

Η ενλισιτίδη – η ουσία του φαρμάκου – βρίσκεται ήδη σε διαδικασία αξιολόγησης και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, ο EMA δεν έχουν εκδώσει επίσημη απόφαση ή σύσταση για την έγκρισή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το χάπι Lipfendra της φαρμακευτικής εταιρείας Merck, το οποίο εγκρίθηκε από την αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), μπορεί να μειώσει τα επίπεδα της χοληστερίνης πολύ περισσότερο από όσο μπορούν να επιτύχουν οι στατίνες, τα φθηνά και ευρέως χρησιμοποιούμενα φάρμακα για τη μείωση της χοληστερίνης.

Συγκεκριμένα, οι κλινικές δοκιμές έχουν δείξει ότι μπορεί να μειώσει τα επίπεδα της LDL, της αποκαλούμενης και «κακής» χοληστερίνης, στα 50 ή στα 60 mg/dL, ή ακόμη και χαμηλότερα, όταν τα όρια της χοληστερίνης στους ενήλικες είναι άνω των 100 mg/dL.

Η τιμή του Lipfendra στις ΗΠΑ θα ανέρχεται στα 315 δολάρια για ποσότητα που επαρκεί για 30 ημέρες και το φάρμακο αναμένεται να είναι διαθέσιμο μέσα στις επόμενες εβδομάδες, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Merck, Τζούλι Κάνινγκχαμ.

Μείωση της LDL έως και 60%

Τον περασμένο Νοέμβριο, η Merck ανακοίνωσε τα αποτελέσματα μιας κλινικής δοκιμής διάρκειας 24 εβδομάδων για το Lipfendra, στην οποία συμμετείχαν 2.912 άνθρωποι. Το φάρμακο μείωσε τα επίπεδα της LDL χοληστερίνης έως και κατά 60%. Παράλληλα, δεν καταγράφηκε διαφορά στις ανεπιθύμητες ενέργειες μεταξύ του φαρμάκου και του εικονικού φαρμάκου.

Τα αποτελέσματα αυτά είναι αντίστοιχα με εκείνα που έχουν παρατηρηθεί στις ενέσιμες θεραπείες, οι οποίες ωστόσο είναι πολύ πιο ακριβές και πιο δύσκολες στην εφαρμογή τους.

Σε μελέτες των ενέσιμων φαρμάκων, η αναστολή της PCSK9 μείωσε κατά 20% την εμφάνιση εμφραγμάτων, εγκεφαλικών επεισοδίων και θανάτων από καρδιαγγειακά αίτια σε άτομα υψηλού κινδύνου.

Η Merck διεξάγει τώρα μελέτη για να διαπιστώσει εάν το Lipfendra έχει την ίδια επίδραση. Ο δρ Ντιν Λι, πρόεδρος των Ερευνητικών Εργαστηρίων της Merck, δήλωσε ότι είναι βέβαιος πως αυτό θα επιβεβαιωθεί. Στόχος είναι το νέο φάρμακο να μπορεί να συνταγογραφείται με την ίδια ευκολία που χορηγούνται οι στατίνες.