Η Ζεντάγια και ο Τομ Χόλαντ πραγματοποίησαν μια ιδιωτική γαμήλια γιορτή με συγγενείς και στενούς φίλους, μετά τον μυστικό γάμο τους, σύμφωνα με δημοσίευμα του Page Six.

Οι δύο ηθοποιοί, οι οποίοι πρωταγωνιστούν μαζί στη νέα ταινία «Spider-Man: Brand New Day», γιόρτασαν με τα αγαπημένα τους πρόσωπα στο ξενοδοχείο Μπίβερμπρουκ, ένα πολυτελές κτήμα στην εξοχή του Σάρεϊ, στην Αγγλία.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη και, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Page Six, οργανώθηκε με ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα προστασίας της ιδιωτικότητας του ζευγαριού.

Zendaya and Tom Holland have private wedding celebration at sprawling UK country estate: report https://t.co/FHk44Y4df3 pic.twitter.com/3V2mtR5HpU — Page Six (@PageSix) August 6, 2026

Συμφωνίες εμπιστευτικότητας και απαγόρευση κινητών

Πηγή ανέφερε ότι οι εργαζόμενοι του ξενοδοχείου κλήθηκαν να υπογράψουν συμφωνίες εμπιστευτικότητας, ώστε να μη διαρρεύσουν πληροφορίες ή φωτογραφίες από τη γιορτή. Άλλος άνθρωπος που φέρεται να γνώριζε λεπτομέρειες δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα «The Sun» ότι τόσο οι καλεσμένοι όσο και το προσωπικό δεν επιτρεπόταν να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα.

«Ο Τομ και η Ζεντάγια έκαναν ό,τι μπορούσαν για να μη δημοσιοποιηθούν πληροφορίες ή φωτογραφίες», ανέφερε χαρακτηριστικά η πηγή.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο 30χρονος Τομ Χόλαντ και η 29χρονη Ζεντάγια φέρεται να δαπάνησαν περισσότερα από 670.000 δολάρια για να νοικιάσουν ολόκληρο το κτήμα. Το ξενοδοχείο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 24 χιλιομέτρων από την περιοχή του νοτιοδυτικού Λονδίνου όπου μεγάλωσε ο Βρετανός ηθοποιός.

Η αποκάλυψη για τον μυστικό γάμο

Οι φήμες ότι η Ζεντάγια και ο Τομ Χόλαντ είχαν ήδη παντρευτεί ενισχύθηκαν τον Μάρτιο του 2026, όταν ο επί χρόνια στιλίστας της ηθοποιού, Λο Ρόουτς, δήλωσε δημόσια ότι ο γάμος είχε πραγματοποιηθεί.

Μιλώντας στην εκπομπή «Access Hollywood» κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των βραβείων του Σωματείου Ηθοποιών, ο Λο Ρόουτς είπε: «Ο γάμος έχει ήδη γίνει. Τον χάσατε. Είναι απολύτως αλήθεια».

Την ίδια περίοδο, η Ζεντάγια είχε εμφανιστεί φορώντας μια απλή βέρα αντί για το εντυπωσιακό διαμαντένιο δαχτυλίδι των πέντε καρατίων με το οποίο είχε προηγουμένως εμφανιστεί.

Το ζευγάρι είχε ουσιαστικά επιβεβαιώσει τον αρραβώνα του τον Ιανουάριο του 2025, όταν η ηθοποιός εμφανίστηκε στην τελετή των Χρυσών Σφαιρών με το συγκεκριμένο μονόπετρο.

Οι διακριτικές αναφορές του ζευγαριού

Παρά τις συνεχείς φήμες, η Ζεντάγια και ο Τομ Χόλαντ απέφυγαν να κάνουν κάποια επίσημη ανακοίνωση για τον γάμο τους. Ωστόσο, έχουν αφήσει αρκετές φορές να εννοηθεί ότι έχουν παντρευτεί.

Τον Ιούνιο, ο Τομ Χόλαντ ρωτήθηκε σε συνέντευξή του στο περιοδικό «Esquire» αν χρειάστηκε να μιλήσει στην οικογένειά του για φωτογραφίες του γάμου του με τη Ζεντάγια που είχαν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη. «Όχι, γιατί ήταν όλοι εκεί», απάντησε ο ηθοποιός.

Έναν μήνα αργότερα, κατά τη διάρκεια της προώθησης της ταινίας «Spider-Man: Brand New Day» στο Μεξικό, ένας θαυμαστής ζήτησε από τη Ζεντάγια να τον παντρευτεί. Εκείνη τού απάντησε χαμογελώντας ότι είχε «αργήσει πολύ».

Από τη γνωριμία στα γυρίσματα μέχρι τη σχέση τους

Η Ζεντάγια και ο Τομ Χόλαντ γνωρίστηκαν το 2017, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Spider-Man: Homecoming».

Οι πρώτες φήμες για τη σχέση τους κυκλοφόρησαν έναν χρόνο αργότερα, όμως οι δύο ηθοποιοί τις διέψευσαν. Στο διάστημα που ακολούθησε συνδέθηκαν ερωτικά και με άλλα πρόσωπα.

Η Ζεντάγια, μεταξύ άλλων, φέρεται να είχε σχέση με τον συμπρωταγωνιστή της στη σειρά «Euphoria», Τζέικομπ Ελόρντι, ενώ ο Τομ Χόλαντ είχε συνδεθεί με την Ολίβια Μπόλτον.

Η σχέση της Ζεντάγια και του Τομ Χόλαντ επιβεβαιώθηκε τον Ιούλιο του 2021, όταν φωτογραφήθηκαν να φιλιούνται μέσα σε αυτοκίνητο στο Λος Άντζελες. Τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς, ο ηθοποιός δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία τους από τα παρασκήνια του «Spider-Man», με αφορμή τα 25α γενέθλια της Ζεντάγια.

«MJ μου, σου εύχομαι τα πιο ευτυχισμένα γενέθλια. Πάρε με τηλέφωνο όταν ξυπνήσεις», είχε γράψει, με τη Ζεντάγια να απαντά: «Σε παίρνω τώρα».

Από τότε, οι δύο ηθοποιοί έχουν επιλέξει να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αποφεύγοντας τις επίσημες δηλώσεις και τις δημόσιες λεπτομέρειες για τη σχέση τους.