Η Αργεντινή και ο Ισημερινός ενισχύουν τη συνεργασία τους για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, με το Μπουένος Άιρες να προχωρά στον χαρακτηρισμό τριών εγκληματικών συμμοριών που δρουν στον Ισημερινό ως «τρομοκρατικών οργανώσεων». Η απόφαση ανακοινώθηκε μετά τη συνάντηση των προέδρων Χαβιέρ Μιλέι και Ντανιέλ Νομπόα στο Κίτο, επιβεβαιώνοντας τη βούληση των δύο χωρών για στενότερο συντονισμό σε θέματα ασφάλειας.

Ο Ντανιέλ Νομπόα «ευχαρίστησε την κυβέρνηση της Αργεντινής διότι χαρακτήρισε τις εγκληματικές οργανώσεις του Ισημερινού Los Lobos, Los Choneros και Chone Killers τρομοκρατικές οργανώσεις, υποστηρίζοντας τον αγώνα του Ισημερινού εναντίον του διακρατικού οργανωμένου εγκλήματος», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι υπηρεσίες του προέδρου της δεξιάς, χωρίς να υπεισέλθουν σε λεπτομέρειες.

Οι ΗΠΑ προχώρησαν σε παρόμοιο μέτρο τους τελευταίους μήνες, χαρακτηρίζοντας «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις» τις συμμορίες αυτές, κάτι που ανοίγει μεταξύ άλλων τον δρόμο για την άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος τους από την αμερικανική δικαιοσύνη και την επιβολή κυρώσεων σε οποιονδήποτε έχει δοσοληψίες μαζί τους.

Οι συμμορίες Λος Λόμπος («οι λύκοι») και Λος Τσονέρος («από την Τσόνε») συγκαταλέγονται στις πιο ισχυρές οργανώσεις του υποκόσμου στον Ισημερινό κι ειδικεύονται στη διακίνηση ναρκωτικών και στις εκβιάσεις. Φέρονται ακόμη να έχουν αποκτήσει στενές σχέσεις με διεθνή καρτέλ, ιδίως μεξικανικά.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, οι δυο πρόεδροι υπέγραψαν διάφορες συμφωνίες, για την ασφάλεια, για τις εκδόσεις υπόπτων, για το εμπόριο κ.ά.. Οι Νομπόα και Μιλέι «τόνισαν την ισχυρή σύγκλιση των κυβερνήσεών τους ως προς την ασφάλεια και την άμυνα», στον αγώνα εναντίον της διακίνησης ουσιών, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της διαφθοράς, σημείωσε το Κίτο.

Ο Ισημερινός, άλλοτε όαση ηρεμίας στην περιοχή, μετατράπηκε τα τελευταία χρόνια σ’ ένα από τα επίκεντρα της διεθνούς διακίνησης ναρκωτικών. Ειδικά η κοκαΐνη που παράγεται στην Κολομβία εξάγεται σ’ όλο τον κόσμο από το λιμάνι της Γουαγιακίλ.

Ο Ντανιέλ Νομπόα, σύμμαχος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όπως κι ο Χαβιέρ Μιλέι, κήρυξε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης κι ανέπτυξε τον στρατό στους δρόμους σε διάφορες περιοχές, στο πλαίσιο εκστρατείας καταστολής με υποστήριξη της Ουάσιγκτον. Σκοπός είναι να παταχτούν οι συμμορίες, επιχειρηματολογεί.

Κατά επίσημα δεδομένα, 1.600 άνθρωποι βρήκαν βίαιο θάνατο στον Ισημερινό μόνο το πρώτο τρίμηνο του 2026. Ο δείκτης των ανθρωποκτονιών στη χώρα έφτασε το 2025 τις 51 ανά 100.000 κατοίκους, σύμφωνα με το InSight Crime, ήταν ο χειρότερος σε όλη τη Λατινική Αμερική. Αυξήθηκε 550% μέσα σε λιγότερα από πέντε χρόνια, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.