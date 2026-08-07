Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 3) προβλέπεται για σήμερα Παρασκευή, 7 Αυγούστου, σε πολλές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Στην κατηγορία υψηλού κινδύνου περιλαμβάνονται η Αττική, τα Κύθηρα, η Εύβοια, η Σκύρος, καθώς και οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Φωκίδας, Φθιώτιδας, Αργολίδας, Κορινθίας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Ροδόπης και Έβρου.

Παράλληλα, σε αυξημένη επιφυλακή για το ενδεχόμενο φωτιάς βρίσκονται η Λευκάδα, η Ζάκυνθος, η Κεφαλονιά και η Ιθάκη, καθώς και η Κρήτη, η Κάρπαθος, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται επίσης σε περιοχές της Μαγνησίας, της Αχαΐας και της Αρκαδίας.