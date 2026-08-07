Εκεί όπου το πραγματικό και το φανταστικό συνυπάρχουν. Εκεί όπου ούτε η πραγματικότητα ούτε η φαντασίωση μπορούν να κυριαρχήσουν απόλυτα. Σε μια περιοχή μετάβασης, όπου η δημιουργία, το παιχνίδι και το θέατρο συναντούν την ανακούφιση και την ελπίδα.

Σε αυτόν τον μεταβατικό χώρο κινείται η παράσταση «As If», ένα αφιέρωμα στον Tennessee Williams που παρουσιάζει στο Studio Μαυρομιχάλη η Εταιρεία Δραματικής Έκφρασης και Θεραπείας «Παλμός».

Η παράσταση αποτελεί σύνθεση τεσσάρων μονόπρακτων έργων του σπουδαίου Αμερικανού συγγραφέα: των γνωστών στο ελληνικό κοινό «Προς Κατεδάφιση» και «Μίλα μου σαν τη βροχή», αλλά και των πρωτοπαρουσιαζόμενων στην Ελλάδα «Δημοτικό Σφαγείο» και «Κύριος Πάρανταϊς», σε μετάφραση του Ορέστη Κορακιανίτη.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Λάμπρος Γιώτης, ο οποίος έχει, επίσης, επιμεληθεί και μεταφράσει πέντε ποιήματα του Tennessee Williams, εντάσσοντάς τα στην παράσταση ως σκηνικές γέφυρες.

Με τη μουσική να αποτελεί βασικό συστατικό της σκηνικής σύνθεσης, το «As If» εξελίσσεται σε έναν μουσικοθεατρικό συνειρμό πάνω στην αναλγησία της κοινωνίας απέναντι στον εύθραυστο άνθρωπο. Η παράσταση μιλά για την ψυχική ανθεκτικότητα απέναντι στον ολοκληρωτισμό, την αδιαλλαξία, τη βιαιότητα και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Ηθοποιοί, μουσικοί και εικαστικοί δημιουργούν επί σκηνής έναν μεταβατικό χώρο «as if», με όχημα τη φαντασία, τη γραφή και το θέατρο. Οι μουσικοί του τζαζ συγκροτήματος Kukuruznik Quartet συνθέτουν ζωντανά ένα ηχητικό τοπίο γεμάτο εκρηκτική ζωτικότητα. Οι ηθοποιοί, ηλεκτρισμένοι από τη δύναμη της μουσικής, ενσαρκώνουν τους χαρακτήρες των έργων, μετατρέποντας τη φθορά και το ράγισμα της ανθρώπινης ύπαρξης σε μια δυναμική γιορτή επιβίωσης.

Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από τη σύγχρονη δυστοπία και τον φόβο των πολεμικών συρράξεων, η παράσταση επιστρατεύει την απελευθερωτική δύναμη της επιθυμίας, τη διέξοδο της τέχνης και τη δυνατότητα ενός ονείρου που μπορεί να παραμείνει ζωντανό.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Στέλιος Γιαννακός, Μυρτώ Λελόβα, Λάμπρος Παπαγεωργίου.

Πληροφορίες:

Θέατρο Studio Μαυρομιχάλη, Μαυρομιχάλη 134, 114 72 Αθήνα, Τηλ. 210 6453330

Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00

Από 11 Νοεμβρίου έως 30 Δεκεμβρίου 2026

Πρεμιέρα: Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026

Παραστάσεις: Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00, έως 30 Δεκεμβρίου 2026