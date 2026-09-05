Σε ηλικία μόλις 29 ετών έφυγε από τη ζωή η πολυβραβευμένη κινηματογραφίστρια και σεναριογράφος Μαρία Τσιώλη, μετά από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε μέσω Facebook ο Αλέξης Καρδαμπίκης, αποχαιρετώντας τη νεαρή δημιουργό και αναφερόμενος παράλληλα στο κινηματογραφικό σχέδιο που είχε στα σκαριά για το φετινό φθινόπωρο.

Όπως αποκάλυψε, είχε συζητήσει πρόσφατα με τη Μαρία Τσιώλη, η οποία είχε αναλάβει το σενάριο, και τον παραγωγό Σπύρο Σκάνδαλο για την ταινία με τίτλο «Πέρασμα».

Η υπόθεση της ταινίας θα ακολουθούσε έναν έφηβο βοσκό που ζει σε χωριό, ενώ μεγάλο μέρος των γυρισμάτων είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στα Μεγάλα Βραγγιανά, στα Άγραφα.

Ο Αλέξης Καρδαμπίκης αναφέρθηκε με συγκίνηση στην απώλεια της 29χρονης δημιουργού, γράφοντας:

«Η ζωή δυστυχώς είχε άλλα σχέδια και πριν λίγες ημέρες άφησες τη ζωή σου από τροχαίο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στα 29 σου μόλις χρόνια. Ό,τι και να πεις είναι λίγο… Ο Θεός να σε αναπαύσει και να δώσει δύναμη στην οικογένειά σου και τους φίλους σου».

Η ταινία «Πέρασμα» που ήθελε να πραγματοποιήσει

Παρά την απώλεια της Μαρίας Τσιώλη, υπάρχει πρόθεση η ταινία «Πέρασμα» να προχωρήσει και να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό της.

Όπως ανέφερε ο Αλέξης Καρδαμπίκης, αυτή είναι επιθυμία τόσο της μητέρας της 29χρονης κινηματογραφίστριας όσο και των συνεργατών της.

«Υποσχόμαστε, αφού είναι και επιθυμία της μητέρας σου και των συνεργατών σου, να κάνουμε από τη μεριά μας ό,τι χρειαστεί και η ταινία να γυριστεί όπως ακριβώς τη σχεδίασες και την ονειρεύτηκες», σημείωσε χαρακτηριστικά.