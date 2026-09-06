Συνολικά 42 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 σε όλη τη χώρα.
Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι 35 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 7 πυρκαγιές με τη σημαντικότερη να είναι στην Κόνιτσα.
🔥 42 αγροτοδασικές #πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 6, 2026
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Σημειώνεται ότι τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.
Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και, σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.