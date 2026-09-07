Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία προκαλεί η σαρωτική νίκη της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) στις εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ, καθώς το ακροδεξιό κόμμα συγκέντρωσε περίπου 44% των ψήφων, υπερδιπλασιάζοντας τη δύναμή του σε σχέση με το 2021 και αφήνοντας πολύ πίσω τη CDU του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς.

Η AfD εξασφαλίζει 39 από τις 83 έδρες της τοπικής Βουλής, μένοντας τρεις έδρες μακριά από την απόλυτη πλειοψηφία. Η είσοδος, ωστόσο, του BSW της Σάρα Βάγκενκνεχτ στη Βουλή περιπλέκει ακόμη περισσότερο το ήδη δύσκολο παζλ για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Το αποτέλεσμα αποτελεί την καλύτερη επίδοση της AfD σε περιφερειακές εκλογές μέχρι σήμερα και ταυτόχρονα ένα βαρύ πλήγμα για το CDU, που υπέστη δραματικές απώλειες.

Ιστορική επίδοση για την AfD – Κατάρρευση της CDU

Η AfD έφτασε περίπου στο 44%, έναντι 20,8% που είχε λάβει στις εκλογές του 2021, καταγράφοντας έτσι υπερδιπλασιασμό της εκλογικής της δύναμης.

Στον αντίποδα, η CDU περιορίστηκε περίπου στο 18,5%, έναντι 37,1% στις προηγούμενες εκλογές. Σε επίπεδο εδρών, οι Χριστιανοδημοκράτες εξασφαλίζουν 16, ενώ η AfD 39.

🇩🇪 AfD has made history in Saxony-Anhalt, surging to around 44% and coming within touching distance of an absolute majority.



The CDU collapsed from 37% to about 18%.



Now the only way to keep AfD out of government may be a stretched anti-AfD coalition of CDU, SPD, Greens and the… pic.twitter.com/i2lxMCifW2 — Europa.com (@europa) September 6, 2026

Η συμμετοχή στις κάλπες ήταν ιδιαίτερα υψηλή και διαμορφώθηκε περίπου στο 77%, γεγονός που αποτυπώνει τη μεγάλη πολιτική σημασία της αναμέτρησης στο ανατολικό γερμανικό κρατίδιο.

Η AfD διατηρεί ισχυρά ερείσματα στα κρατίδια της ανατολικής Γερμανίας και πλέον εμφανίζεται να προηγείται και σε εθνικό επίπεδο. Το αποτέλεσμα στη Σαξονία-Άνχαλτ θεωρείται σημαντικό βήμα για τις επιδιώξεις του κόμματος ενόψει των επόμενων ομοσπονδιακών εκλογών.

«Γράψαμε ιστορία» – Ο Ζίγκμουντ ζητά να κυβερνήσει

Στο εκλογικό κέντρο της AfD επικράτησαν πανηγυρικοί τόνοι μετά την ανακοίνωση των πρώτων αποτελεσμάτων. Ο επικεφαλής του κόμματος στη Σαξονία-Άνχαλτ, Ούλριχ Ζίγκμουντ, έκανε λόγο για ιστορική νίκη και υποστήριξε ότι οι ψηφοφόροι έδωσαν στην AfD σαφή εντολή για πολιτική αλλαγή.

«Γράψαμε ιστορία σε αυτό το κρατίδιο», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι το αποτέλεσμα αποτελεί μήνυμα όχι μόνο για τη Σαξονία-Άνχαλτ αλλά για ολόκληρη τη Γερμανία.

Ο Ούλριχ Ζίγκμουντ πανηγυρίζει για τη νίκη του, έχοντας δίπλα του τους αρχηγούς του κόμματος Τίνο Τσουρουπάλα και Άλις Βάιντελ

Ο Ζίγκμουντ εμφανίστηκε ταυτόχρονα ανοιχτός σε συζητήσεις με άλλες πολιτικές δυνάμεις, λέγοντας ότι η AfD «τείνει χείρα» σε όσους επιθυμούν διαφορετική πολιτική, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι ζητήματα όπως η μετανάστευση και η εσωτερική ασφάλεια δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

Το μεγάλο ερώτημα: Ποιος θα κυβερνήσει;

Παρά τη μεγάλη εκλογική της νίκη, η AfD δεν διαθέτει την απαιτούμενη πλειοψηφία για να κυβερνήσει μόνη της. Με 39 έδρες σε σύνολο 83 χρειάζεται ακόμη τρεις.

Το αποτέλεσμα καθιστά κρίσιμο τον ρόλο του BSW της Σάρα Βάγκενκνεχτ, το οποίο κατάφερε να περάσει το όριο του 5% και να εξασφαλίσει τέσσερις έδρες.

Η Σάρα Βάγκενκνεχτ

Αριθμητικά, AfD και BSW διαθέτουν μαζί 43 έδρες και θα μπορούσαν να σχηματίσουν πλειοψηφία. Ωστόσο, οι πολιτικές τους διαφορές είναι σημαντικές και το BSW έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Εάν δεν υπάρξει συμφωνία, η πρωτοβουλία για τον σχηματισμό κυβέρνησης θα μπορούσε να περάσει στο CDU. Μια πιθανή λύση θα ήταν ένας συνασπισμός CDU, SPD και Πρασίνων με την ανοχή της Αριστεράς, όμως και αυτό το σενάριο παρουσιάζει σημαντικές πολιτικές δυσκολίες.

Την ίδια ώρα, το ενδεχόμενο συνεργασίας CDU και AfD θα είχε αριθμητικά άνετη πλειοψηφία, όμως θα σήμαινε την κατάρρευση του λεγόμενου «Brandmauer», δηλαδή του πολιτικού «τείχους προστασίας» που έχουν υψώσει τα παραδοσιακά γερμανικά κόμματα απέναντι στην AfD.

Το CDU αποκλείει συνεργασία με την AfD

Ο επικεφαλής υποψήφιος του CDU και πρωθυπουργός της Σαξονίας-Άνχαλτ, Σβεν Σούλτσε, παραδέχθηκε το μέγεθος της εκλογικής ήττας.

«Αυτό είναι δημοκρατία, ο κόσμος έστειλε ένα μήνυμα», δήλωσε, συγχαίροντας την AfD για τη νίκη της και σημειώνοντας ότι πλέον το CDU θα πρέπει να βρει τον τρόπο να διαχειριστεί το αποτέλεσμα.

Την ίδια ώρα, η γενική γραμματέας του CDU, Φραντσίσκα Χόπερμαν, απέκλεισε κατηγορηματικά οποιαδήποτε συνεργασία με την AfD.

«Δεν θα συνεργαστούμε με ριζοσπάστες, ιδιαίτερα με ακροδεξιούς ριζοσπάστες», δήλωσε στη γερμανική δημόσια τηλεόραση.

Παράλληλα, απέρριψε το ενδεχόμενο το εκλογικό αποτέλεσμα να επηρεάσει το πολιτικό μέλλον του καγκελάριου και αρχηγού του CDU, Φρίντριχ Μερτς.

Βαρύ πλήγμα για τον Μερτς

Η εκλογική συντριβή της CDU στη Σαξονία-Άνχαλτ αποτελεί σημαντικό πολιτικό πλήγμα για τον Φρίντριχ Μερτς, καθώς το κόμμα του έχασε περίπου το μισό της δύναμής του σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές.

Το αποτέλεσμα θεωρείται ευρύτερη αποδοκιμασία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, σε μια περίοδο κατά την οποία η γερμανική οικονομία αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες. Δημοσκοπικά δεδομένα που επικαλείται το Reuters έδειχναν ότι η συντριπτική πλειονότητα των ψηφοφόρων στη Σαξονία-Άνχαλτ ήταν δυσαρεστημένη με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Ο Τραμπ πανηγυρίζει σιωπηλά για τη νίκη της AfD

Το αποτέλεσμα δεν πέρασε απαρατήρητο ούτε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε στο Truth Social στιγμιότυπο με την εκλογική πρόβλεψη που έδειχνε την AfD να επικρατεί στη Σαξονία-Άνχαλτ, χωρίς ωστόσο να συνοδεύσει την ανάρτηση από κάποιο σχόλιο.

Η ανάρτηση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της σχέσης που έχει αναπτύξει η AfD με στελέχη του αμερικανικού συντηρητικού χώρου και της προσπάθειας του γερμανικού κόμματος να ενισχύσει τις επαφές του με τους Ρεπουμπλικανούς.

Και ο απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Κίριλ Ντμίτριεφ αναδημοσίευσε την ανάρτηση του Τραμπ, κάνοντας λόγο για «ιστορική νίκη της πραγματιστικής AfD». Νωρίτερα είχε περιγράψει το φιλορωσικό γερμανικό κόμμα ως «κόμμα της ελπίδας και της λογικής, της συνεργασίας και της αλήθειας».

Η νίκη της AfD προκάλεσε παράλληλα θετικές αντιδράσεις από πολιτικούς της ευρωπαϊκής δεξιάς και της άκρας δεξιάς, οι οποίοι παρουσίασαν το αποτέλεσμα ως ένδειξη ότι οι ψηφοφόροι ζητούν πολιτική αλλαγή.

«Μόνο ηλίθιοι ή προδότες χαίρονται» – Η οργισμένη αντίδραση Τουσκ

Εντελώς διαφορετικό ήταν το μήνυμα του Πολωνού πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ, ο οποίος αντέδρασε με ιδιαίτερα σκληρούς χαρακτηρισμούς στη νίκη της AfD.

«Στην Πολωνία μόνο ηλίθιοι ή προδότες μπορούν να χαίρονται για τον θρίαμβο της AfD στη Γερμανία», έγραψε στην πλατφόρμα X, στρέφοντας ταυτόχρονα τα πυρά του και προς πολωνικά κόμματα της αντιπολίτευσης που, όπως υποστήριξε, συμμερίζονται αυτή την άποψη.

W Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z tryumfu AfD w Niemczech. Trochę się ich nazbierało w Konfederacjach i PiS. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 6, 2026

Η τοποθέτηση του Τουσκ αντανακλά την έντονη ανησυχία που προκαλεί σε αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις η ενίσχυση ενός κόμματος που έχει υιοθετήσει σκληρή γραμμή στο μεταναστευτικό και τάσσεται υπέρ μιας διαφορετικής προσέγγισης στις σχέσεις της Γερμανίας με τη Ρωσία και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ταγιάνι: «Κάκιστη είδηση»

Αρνητική ήταν η αντίδραση και από την Ιταλία, με τον υπουργό Εξωτερικών και πρόεδρο της Φόρτσα Ιτάλια Αντόνιο Ταγιάνι να χαρακτηρίζει το αποτέλεσμα «κάκιστη είδηση».

«Με το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία-Άνχαλτ διαπιστώνουμε την επικράτηση μιας πολιτικής δύναμης η οποία βρίσκεται στους αντίποδες των φιλελεύθερων και δυτικών αξιών που εκφράζει η Φόρτσα Ιτάλια. Είναι μια κάκιστη είδηση, η οποία ελπίζουμε να αποτελέσει μόνο μια εξαίρεση σε τοπικό επίπεδο», δήλωσε.

«Η επιλογή των ψηφοφόρων πρέπει να τυχαίνει πάντα σεβασμού, αλλά αυτό δεν μας εμποδίζει να εργαστούμε με στόχο να ενεργοποιήσουμε όλα τα αντίμετρα και τις πολιτικές πρωτοβουλίες που απαιτούνται, ώστε να αποφύγουμε την επέκταση στην Ευρώπη οποιασδήποτε λαϊκίστικης και φανατικής παρεκτροπής», πρόσθεσε.

Τσεχία: «Ελπίζω να συμμετέχει στη νέα κυβέρνηση»

Στον αντίποδα του Τουσκ, ο πρόεδρος της τσεχικής Βουλής Τόμιο Οκαμούρα, ηγέτης του δεξιού κόμματος SPD, χαιρέτισε τη νίκη της AfD.

«Ελπίζω κυρίως ότι θα αποτελέσει μέρος του νέου κυβερνητικού συνασπισμού στο κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ», δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση της Τσεχίας.

Ο Οκαμούρα υποστήριξε ακόμη ότι ένας συνασπισμός που θα δημιουργηθεί με στόχο να αποκλειστεί η AfD θα ερχόταν σε αντίθεση με τη βούληση των ψηφοφόρων.

Την ίδια ώρα, ο Τσέχος πολιτικός της αντιπολίτευσης Βιτ Ράκουσαν εξέφρασε ανησυχία για την άνοδο της AfD, υποστηρίζοντας ότι τα δημοκρατικά κόμματα πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση σε κοινωνικά ζητήματα και στο μεταναστευτικό, ώστε να περιορίσουν την επιρροή των λαϊκιστικών δυνάμεων.