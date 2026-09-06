Οι ινδονησιακές αρχές έκλεισαν σήμερα οκτώ αεροδρόμια, εκ των οποίων το πιο πολυσύχναστο στη Τζακάρτα, μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Άνακ Κρακατόα, που απέχει περίπου 150 χιλιόμετρα, εγκλωβίζοντας περισσότερους από 170.000 επιβάτες.

Εκτός από το διεθνές αεροδρόμιο Σοεκάρνο-Χάτα της Τζακάρτας και το αεροδρόμιο Χαλίμ, που βρίσκεται επίσης στην πρωτεύουσα, τα διεθνή αεροδρόμια στη Μπαντούνγκ και στη Ραντίν, κοντά στη Μπαντάρ Καμπούνγκ στη Σουμάτρα, έκλεισαν, όπως και τέσσερα άλλα μικρότερα αεροδρόμια, ανακοίνωσε το υπουργείο Μεταφορών.

“Μέχρι και σήμερα, 1.558 πτήσεις είχαν καθυστερήσεις στα εν λόγω οκτώ αεροδρόμια, με 170.000 επιβάτες να έχουν εγκλωβιστεί”, ανακοίνωσε το υπουργείο το βράδυ. Περισσότερες από 900 πτήσεις που επηρεάστηκαν ήταν προς ή από το διεθνές αεροδρόμιο Σοεκάρνο-Χάτα, πρόσθεσε.

Αεροδρόμια σε πόλεις όπως η Σεμαράνγκ και η Σουραμπάγια έχουν προετοιμαστεί ως “εναλλακτική λύση για προσγείωση”, δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών Ντούντι Πουργουαγκάντι.

Το ηφαίστειο Άνακ Κρακατόα, που σημαίνει στην ινδονησιακή γλώσσα «Παιδί του Κρακατόα»,έχει εισέλθει σε φάση έντονης δραστηριότητας από το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με την έκλυση λάβας και τον ήχο εκρήξεων να φθάνει σε απόσταση έως και 700 χιλιομέτρων, ανέφερε σε μια ανακοίνωση η ηφαιστειολογική υπηρεσία, διευκρινίζοντας πως δύο νέες εκρήξεις καταγράφηκαν την Κυριακή.