Χωρίς ενεργό μέτωπο βρίσκεται πλέον η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στα Υψώματα Διαβατών, στη Θεσσαλονίκη.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά, ωστόσο παραμένουν στην περιοχή για την πλήρη κατάσβεση των εστιών και την αποτροπή πιθανών αναζωπυρώσεων.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ενώ από αέρος συνέδραμαν ένα ελικόπτερο και δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Λόγω της πυρκαγιάς είχε σταλεί νωρίτερα προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής.

Παράλληλα, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης ξεκίνησε έρευνα για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της φωτιάς.