Στο μικροσκόπιο των δικαστικών αρχών βρίσκεται ο 66χρονος κτηνίατρος που συνελήφθη σε περιοχή έξω από τη Θεσσαλονίκη, έπειτα από αιφνιδιαστικό έλεγχο σε εγκαταστάσεις ιδιοκτησίας του, όπου, σύμφωνα με την αστυνομία, εντοπίστηκε χώρος που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για χειρουργικές επεμβάσεις σε ζώα χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Του ασκήθηκε βαρύτατη δίωξη σε βαθμό κακουργήματος.



Παράλληλα, οι ελεγκτές βρέθηκαν μπροστά σε αποκαρδιωτικές εικόνες, καθώς διαπιστώθηκαν σοβαρότατες παραβάσεις που αφορούσαν τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης των ανυπεράσπιστων ζώων. Η δικαιοσύνη έχει πλέον τον λόγο.



Εις βάρος του απαγγέλθηκε κατηγορία για βασανισμό αδέσποτων ζώων συντροφιάς, πράξη που φαίνεται να συνδέεται με τον εντοπισμό επτά σκύλων και τεσσάρων γατιών σε κλουβιά, για τα οποία διαπιστώθηκε ότι δεν τηρούνταν οι προβλεπόμενοι κανόνες ευζωίας και απομακρύνθηκαν από το σημείο, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.



Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι στον συγκεκριμένο χώρο εντοπίστηκαν δύο δωμάτια εξοπλισμένα με χειρουργικά τραπέζια, εργαλεία και διάφορα άλλα υλικά, όπου φαίνεται να πραγματοποιούνταν χειρουργικές επεμβάσεις.



Ο 66χρονος κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.