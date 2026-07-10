Στη σύλληψη ενός κτηνιάτρου σε περιοχή έξω από τη Θεσσαλονίκη προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ., έπειτα από έλεγχο σε εγκαταστάσεις ιδιοκτησίας του, όπου, σύμφωνα με τις Αρχές, εντοπίστηκε χώρος που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για χειρουργικές επεμβάσεις σε ζώα χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Παράλληλα, κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν παραβάσεις που αφορούν τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αστυνομίας, κατά τον έλεγχο στον χώρο από αστυνομικούς και υπαλλήλους συναρμόδιων υπηρεσιών, βρέθηκαν δύο δωμάτια εξοπλισμένα με χειρουργικά τραπέζια, εργαλεία και διάφορα άλλα υλικά, όπου φαίνεται να πραγματοποιούνταν χειρουργικές επεμβάσεις.

Επιπλέον, βρέθηκαν επτά σκύλοι και τέσσερις γάτες σε κλουβιά, για τα οποία διαπιστώθηκε ότι δεν τηρούνταν οι προβλεπόμενοι κανόνες ευζωίας, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση. Τα ζώα απομακρύνθηκαν από τον χώρο, ενώ σε βάρος του 66χρονου συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία που συνδέεται με παραβάσεις της νομοθεσίας περί ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.