Παρελθόν από τη Γιουβέντους αποτελεί ο Φρανσουά Μοντεστό, με τον ιταλικό σύλλογο να ανακοινώνει και επίσημα την ολοκλήρωση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Ο πρώην Τεχνικός Διευθυντής της «Γηραιάς Κυρίας» αποχωρεί από το Τορίνο έπειτα από έναν χρόνο παρουσίας στο οργανόγραμμα της ομάδας, βάζοντας τέλος στη θητεία του στους «μπιανκονέρι».

Πλέον, ο Γάλλος παράγοντας στρέφει την προσοχή του στην επόμενη πρόκληση της επαγγελματικής του πορείας, αναζητώντας τον νέο σταθμό της καριέρας του.

Η ανακοίνωση της Γιουβέντους:

«Η Γιουβέντους ανακοινώνει ότι έχει επιτευχθεί αμοιβαία συμφωνία με τον Φρανσουά Μοντέστο για την άμεση λήξη της θέσης του ως Τεχνικού Διευθυντή του Συλλόγου.

Ο Σύλλογος θα ήθελε να ευχαριστήσει τον Φρανσουά για την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό που επέδειξε κατά τη διάρκεια της θητείας του στη θέση και να του ευχηθεί τα καλύτερα στο επαγγελματικό του μέλλον και στις προσωπικές του προσπάθειες».