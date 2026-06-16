Η νέα εποχή στη διοικητική δομή της Γιουβέντους φαίνεται πως ξεκινά με έντονη κινητικότητα και ξεκάθαρο μεταγραφικό προσανατολισμό. Ο Τζιοβάνι Καρνεβάλι, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει επίσημα καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου και γενικού διευθυντή των «μπιανκονέρι», ετοιμάζει την πρώτη σημαντική του πρωτοβουλία: την αποστολή στελεχών του συλλόγου στο Παγκόσμιο Κύπελλο, με στόχο την παρακολούθηση ποδοσφαιριστών που βρίσκονται στο μεταγραφικό ραντάρ της ομάδας.

Ένα από τα ονόματα που ξεχωρίζουν είναι αυτό του Μπραχίμ Ντίαθ. Ο μεσοεπιθετικός της Ρεάλ συμμετέχει στο Μουντιάλ με το Μαρόκο και οι εμφανίσεις του παρακολουθούνται στενά από τους ανθρώπους της Γιουβέντους. Στο Τορίνο θεωρούν ότι ενδέχεται να προκύψει πρόσφορο έδαφος για διαπραγμάτευση, εφόσον ο παίκτης δεν βρεθεί στα βασικά πλάνα της ισπανικής ομάδας για τη νέα σεζόν.

Προς το παρόν, πάντως, ο ίδιος δεν δείχνει διάθεση να αποχωρήσει από τη Μαδρίτη. Παρ’ όλα αυτά, η παρουσία εκπροσώπων της Γιουβέντους στις Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμάται ότι θα έχει και διπλωματικό χαρακτήρα, καθώς στόχος είναι να διατηρηθούν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας με το περιβάλλον του ποδοσφαιριστή ενόψει των αποφάσεων που θα ληφθούν αργότερα μέσα στο καλοκαίρι.

Παράλληλα, η αποστολή στο Μουντιάλ σηματοδοτεί και μια ευρύτερη αλλαγή φιλοσοφίας στον τομέα του scouting. Μετά από μια περίοδο κατά την οποία η αξιολόγηση παικτών βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό σε αναλυτικά μοντέλα και εξωτερικούς συνεργάτες, η διοίκηση φαίνεται αποφασισμένη να επενδύσει εκ νέου σε ένα ισχυρό δίκτυο σκάουτινγκ.

Στο πλαίσιο αυτό, θεωρείται πιθανή η επιστροφή του Ματέο Τονιότσι, ενώ στο προσκήνιο βρίσκεται και το όνομα του Νταβίντε Καντζίνι, επί χρόνια επικεφαλής του δικτύου ανίχνευσης ταλέντων της US Σασουόλο. Οι εξελίξεις αυτές δείχνουν ότι η Γιουβέντους επιδιώκει να ενισχύσει ξανά τη μεταγραφική της λειτουργία, δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στην προσωπική αξιολόγηση ποδοσφαιριστών και στην έγκαιρη ανίχνευση ευκαιριών από τη διεθνή αγορά.