Ένα άκρως επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 9 Ιουλίου στην Εγνατία Οδό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Τελωνείο των Κήπων στον Έβρο.

Οδηγός νταλίκας είδε ξαφνικά τρία αυτοκίνητα να κινούνται ανάποδα στον αυτοκινητόδρομο, με το περιστατικό να καταγράφεται από την κάμερα του οχήματός του, που ήταν τοποθετημένη στο παρμπρίζ.

Στο βίντεο διακρίνονται τα τρία οχήματα να κινούνται με ταχύτητα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών.

Από την καταγραφή των πινακίδων προκύπτει ότι τα δύο οχήματα έφεραν τουρκικές πινακίδες κυκλοφορίας, ενώ το τρίτο ελληνικές, σύμφωνα με το e-evros.gr.

Η στιγμή που τα αυτοκίνητα κινούνται στο αντίθετο ρεύμα: