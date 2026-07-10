Η βρετανική αστυνομία ερευνά την προέλευση ποσού τουλάχιστον 500.000 λιρών που δωρήθηκε στο λαϊκιστικό κόμμα Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ από τη μητέρα του πολιτικού του εταίρου και καταδικασμένου για ηλεκτρονική απάτη Τζορτζ Κοτρέλ, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Times.

Η αστυνομική έρευνα αφορά πιθανά αδικήματα παραβίασης της νομοθεσίας περί δωρεών σε πολιτικά κόμματα, στα οποία περιλαμβάνεται η απόκρυψη της πηγής χρηματοδότησης ή η παραπλανητική πληροφόρηση του οικονομικού υπεύθυνου ενός κόμματος.

«Έρευνα ξεκίνησε τον Φεβρουάριο 2025 έπειτα από καταγγελία προς τη Μητροπολιτική Αστυνομία από την Εκλογική Επιτροπή σχετικά με δωρεές προς πολιτικό κόμμα πριν από τις βουλευτικές εκλογές του 2024», ανακοίνωσε εκπρόσωπος της Σκότλαντ Γιαρντ.

Δύο πρόσωπα έχουν κληθεί για ανάκριση, αλλά δεν έχουν γίνει συλλήψεις, διευκρινίζει η αστυνομία, χωρίς να επιβεβαιώνει τα ονόματα των εμπλεκομένων στις δωρεές.

Ο Νάιτζελ Φάρατζ βρίσκεται εδώ και εβδομάδες με τα θέματα της χρηματοδότησης του κόμματός του και τις οικονομικές του υποθέσεις, ανάμεσά τους και τα θέματα της απόκρυψης δωρεών εκ μέρους δισεκατομμυριούχου επενδυτή κρυπτονομισμάτων και του Τζορτζ Κοτρέλ, ο οποίος έχει καταδικαστεί για απάτη στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Φάρατζ αρνείται τις κατηγορίες, ισχυριζόμενος ότι είχε λάβει δωρεά από επενδυτή κρυπτονομισμάτων πριν ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για τις εκλογές του 2024 και, κατά συνέπεια, δεν ήταν υποχρεωμένος να την δηλώσει.

Σύμφωνα με τη βρετανική αστυνομία, ερευνώνται πληρωμές που έγιναν από τη Φιόνα Κοτρέλ, μητέρα του Τζορτζ Κοτρέλ, προς το κόμμα Reform UK πριν από τις εκλογές του 2024.

Ο Τζορτζ Κοτρέλ δήλωσε ένοχος για ηλεκτρονική απάτη στις ΗΠΑ το 2017 και εξέτισε ποινή φυλάκισης. Σήμερα, ασχολείται με τα κρυπτονομίσματα.

Ο Φάρατζ, κεντρικό πρόσωπο της καμπάνιας υπέρ του Brexit, ανακοίνωσε αιφνιδίως την περασμένη εβδομάδα την παραίτησή του από την κοινοβουλευτική του έδρα, δηλώνοντας ότι θα επιδιώξει την ψήφο εμπιστοσύνης των ψηφοφόρων για να απαντήσει στις έρευνες για τα οικονομικά του.