Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα θα συνεχίσει να αποτελεί βασικό κομμάτι της ΑΕΚ για τα επόμενα χρόνια, καθώς η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Καταλανό διευθυντή ποδοσφαίρου έως το καλοκαίρι του 2029.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει όσα είχαν γίνει γνωστά τις προηγούμενες εβδομάδες, σύμφωνα με τα οποία οι δύο πλευρές επρόκειτο να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για νέο συμβόλαιο. Η εξαιρετική δουλειά του Ριμπάλτα και η εμπιστοσύνη της διοίκησης προς το πρόσωπό του έκαναν τις συζητήσεις ιδιαίτερα εύκολες.

Έτσι, μετά την ανανέωση της συνεργασίας με τον Μάρκο Νίκολιτς μέχρι το 2029, η ΑΕΚ «δένει» και τον άνθρωπο που έχει την ευθύνη του ποδοσφαιρικού σχεδιασμού για το ίδιο χρονικό διάστημα, επιβεβαιώνοντας ότι υπάρχει ξεκάθαρο πλάνο με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Οι οριστικές εξελίξεις δρομολογήθηκαν στην Αθήνα, όπου ο Ριμπάλτα είχε συνάντηση με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, Μάριο Ηλιόπουλο. Εκεί οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια, με τη συμφωνία να ολοκληρώνεται άμεσα και να παίρνει πλέον και επίσημη μορφή.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ για Ριμπάλτα

Ο Χαβιέ Ριμπάλτα ανανέωσε το συμβόλαιο του με την ΑΕΚ ως το καλοκαίρι του 2029! Η συμφωνία ολοκληρώθηκε στα γραφεία του Διοικητικού Ηγέτη της ΑΕΚ κ. Μάριου Ηλιόπουλου, όπου οι δύο άνδρες έδωσαν τα χέρια και ο Διευθυντής Ποδοσφαίρου της ΑΕΚ, παραμένει στην Ομαδάρα μας, τουλάχιστον για τρία ακόμη χρόνια!