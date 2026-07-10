Στην κατάθεση αναφοράς προς την Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, προχώρησε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μαρία Συρεγγέλα, με αφορμή τοποθετήσεις της δεύτερης κατά τη διάρκεια των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε δήλωση της, η κ. Συρεγγέλα επισημαίνει ότι προτού προχωρήσει στην αναφορά, είχε ζητήσει δημόσια την ανάκληση των ισχυρισμών της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, χωρίς ωστόσο να υπάρξει ανταπόκριση, όπως σημειώνει. «Στην πολιτική μπορούμε να διαφωνούμε για τα πάντα. Θα πρέπει, όμως, να συμφωνήσουμε ότι η συκοφαντία, τα ψεύδη και οι προσωπικές επιθέσεις δεν μπορούν να γίνονται αποδεκτά ως πολιτική αντιπαράθεση», λέει η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, προσθέτοντας ότι έδωσε στην κ. Κωνσταντοπούλου την ευκαιρία «να ζητήσει συγγνώμη και να αποκαταστήσει την αλήθεια», αλλά εκείνη «επέμεινε στα ίδια ψεύδη, χωρίς να παρουσιάσει ποτέ ούτε ένα στοιχείο που να στηρίζει όσα ισχυρίζεται».

Η κ. Συρεγγέλα αναφέρει επίσης ότι «η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κάλεσε την Αστυνομία ζητώντας τη σύλληψη βουλευτών της πλειοψηφίας με την κατηγορία της απόπειρας εκβίασης σε βαθμό κακουργήματος». Σύμφωνα με τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, η πλευρά της κ. Κωνσταντοπούλου επιχείρησε να συνδέσει αυτή την καταγγελία με την εκκρεμή αστική της προσφυγή στη Δικαιοσύνη. «Η άσκηση ενός απολύτως νόμιμου δικαιώματος προφανώς και δεν αποτελεί εκβιασμό. Δεν πρόκειται να επιτρέψω σε κανέναν να με δυσφημεί, να επιτίθεται στην προσωπικότητά μου και στη συνέχεια να παρουσιάζει τον εαυτό του ως θύμα επειδή καλείται να λογοδοτήσει για τα λεγόμενά του», υπογραμμίζει η κ. Συρεγγέλα.

Καταλήγοντας, η βουλευτής υπενθυμίζει ότι τελεί υπό εκδίκαση η αγωγή που έχει καταθέσει κατά της κ. Κωνσταντοπούλου, με την οποία διεκδικεί αποζημίωση ύψους 300.000 ευρώ.