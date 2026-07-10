Οι δικαστικές περιπέτειες που περιβάλλουν τον Ισπανό πρωθυπουργό, Πέδρο Σάντσεθ, και στελέχη του στενού οικογενειακού και πολιτικού του περιβάλλοντος συνεχίζουν να προκαλούν έντονες πολιτικές αντιδράσεις στην Ισπανία. Μέσα σε αυτό το κλίμα, νέα εξέλιξη σημειώθηκε στην υπόθεση της συζύγου του, Μπεγκόνια Γκόμεθ, καθώς δικαστήριο της επέτρεψε να ταξιδέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο για την αποφοίτηση της κόρης της, παρά το γεγονός ότι παραμένει αντιμέτωπη με περιοριστικούς όρους και έχει παραδώσει το διαβατήριό της ενόψει της πολύκροτης δίκης για διαφθορά.

Τον περασμένο μήνα, ο δικαστής Χουάν Κάρλος Πεϊνάδο επέβαλε σειρά προληπτικών μέτρων στην Μπεγκόνια Γκόμεθ ενόψει της δίκης της με ενόρκους. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η απαγόρευση εξόδου από την Ισπανία, η κατάσχεση του διαβατηρίου της και η υποχρέωση να εμφανίζεται στο δικαστήριο κάθε 15 ημέρες.

Ωστόσο, ο δικαστής Αντόνιο Βιέχο, ο οποίος αντικαθιστά προσωρινά τον Πεϊνάδο κατά τη διάρκεια της άδειάς του, επέτρεψε στην Γκόμεθ να ταξιδέψει στο Λονδίνο, προκειμένου να παραστεί στην τελετή αποφοίτησης της κόρης της.

Αντίθετα, δεν της επέτρεψε να συνοδεύσει τον σύζυγό της στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που πραγματοποιείται αυτή την εβδομάδα στην Τουρκία, επικαλούμενος τις διαφορές στο νομικό καθεστώς μεταξύ της χώρας και της Τουρκίας.

«Όπως έχουν επισημάνει αρκετοί από τους ιδιώτες κατηγόρους, η Τουρκία δεν αποτελεί μέρος του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου η αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις διευκολύνεται από το θεσμικό της πλαίσιο», έγραψε ο Βιέχο.

Ο ίδιος ανέφερε ακόμη ότι η Γκόμεθ είχε προσκληθεί στη σύνοδο μόνο «για λόγους διεθνούς ευγένειας» και ότι δεν θα είχε «κανέναν ενεργό ρόλο» στις εργασίες της.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Νωρίτερα φέτος, η Γκόμεθ κατηγορήθηκε επισήμως για άσκηση αθέμιτης επιρροής, υπεξαίρεση και κακοδιαχείριση δημόσιων πόρων, έπειτα από διετή έρευνα που αφορούσε την επαγγελματική της δραστηριότητα.

Η έρευνα ξεκίνησε από δικαστήριο της Μαδρίτης τον Απρίλιο του 2024, μετά από καταγγελία του συνδικάτου Manos Limpias («Καθαρά Χέρια»), το οποίο διατηρεί δεσμούς με την ακροδεξιά.

Η 55χρονη Γκόμεθ, η οποία αρνείται κάθε παράνομη πράξη, κατηγορείται ότι αξιοποίησε τη στενή σχέση της με το γραφείο του πρωθυπουργού για να εξασφαλίσει θέση στο Πανεπιστήμιο Κομπλουτένσε της Μαδρίτης και να ωφελήσει επιχειρηματικές επαφές.

Ο Πέδρο Σάντσεθ έχει απορρίψει επανειλημμένα τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια «εκστρατεία παρενόχλησης και εκφοβισμού» εναντίον της οικογένειάς του από τα μέσα ενημέρωσης και την αντιπολίτευση.

Η επικείμενη δίκη αποτελεί μία από τις πολλές υποθέσεις διαφθοράς που αφορούν πρόσωπα του στενού κυβερνητικού και οικογενειακού περιβάλλοντος του Σάντσεθ.

Ο αδελφός του πρωθυπουργού, Νταβίντ Σάντσεθ, αναμένει επίσης την απόφαση της Δικαιοσύνης, έχοντας γίνει ο πρώτος συγγενής εν ενεργεία πρωθυπουργού της Ισπανίας που δικάζεται για υπόθεση διαφθοράς στη σύγχρονη δημοκρατική ιστορία της χώρας.

Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για άσκηση αθέμιτης επιρροής σχετικά με τον διορισμό του σε δημόσια χρηματοδοτούμενη πολιτιστική θέση στην περιφέρεια της Εξτρεμαδούρα.

Τον περασμένο μήνα, ο πρώην υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας και στενός σύμμαχος του Σάντσεθ, Χοσέ Λουίς Άμπαλος, καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης άνω των 24 ετών για τον ρόλο του σε σκάνδαλο διαφθοράς που αφορούσε προμήθειες προστατευτικών μασκών κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19.

Ο 66χρονος κρίθηκε ένοχος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, υπεξαίρεση και άσκηση αθέμιτης επιρροής, στο πλαίσιο της υπόθεσης που έγινε γνωστή ως υπόθεση Koldo.

Σύμφωνα με τις κατηγορίες, το σκάνδαλο αφορούσε την αδιαφανή ανάθεση κρατικών συμβάσεων για περισσότερες από 13 εκατομμύρια προστατευτικές μάσκες στο αποκορύφωμα της πανδημίας, με τον Άμπαλος να κατηγορείται ότι εισέπραξε σημαντικές παράνομες προμήθειες από τις συμφωνίες που ενέκρινε.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα και σε βάρος του πρώην σοσιαλιστή πρωθυπουργού, Χοσέ Λουίς Ροδρίγκεθ Θαπατέρο, ο οποίος τέθηκε τον περασμένο μήνα υπό δικαστική διερεύνηση για φερόμενη άσκηση αθέμιτης επιρροής.

Οι διαδοχικές αυτές υποθέσεις έχουν εντείνει την πίεση προς τον Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος έχει διαμηνύσει ότι θα παραμείνει στη θέση του και θα διεκδικήσει νέα θητεία στις γενικές εκλογές του επόμενου έτους.