Σε μία υπόθεση που προκαλεί ισχυρούς πολιτικούς κραδασμούς στην Ισπανία, το Ανώτατο Δικαστήριο της Μαδρίτης επέβαλε ποινή κάθειρξης 24 ετών στον πρώην υπουργό Μεταφορών, Χοσέ Λουίς Άμπαλος, άλλοτε κορυφαίο στέλεχος του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PSOE) και στενό συνεργάτη του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ. Η απόφαση αφορά το σκάνδαλο με τις συμβάσεις προμήθειας προστατευτικών μασκών κατά την περίοδο της πανδημίας της COVID-19, ενώ ο Ισπανός πρωθυπουργός επιμένει ότι δεν είχε γνώση των παράνομων πρακτικών που αποκαλύφθηκαν.

Η δικαστική απόφαση αφορά υπόθεση που ερευνήθηκε έπειτα από υποψίες για παράτυπες συμβάσεις πώλησης εκατομμυρίων προστατευτικών μασκών κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Σύμφωνα με το Ανώτατο Δικαστήριο, ο Χοσέ Λουίς Άμπαλος καταδικάστηκε για δωροδοκία, κατάχρηση δημόσιου χρήματος, παράβαση καθήκοντος και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ενώ η υπόθεση εξελίσσεται σε σοβαρό πολιτικό πονοκέφαλο για τον Πέδρο Σάντσεθ, καθώς σε διαφορετικές δικαστικές έρευνες εμπλέκονται επίσης πρόσωπα από το προσωπικό και το επαγγελματικό του περιβάλλον.

Μαζί με τον πρώην υπουργό καταδικάστηκε και ο πρώην σύμβουλός του, Κολντό Γκαρθία, στον οποίο επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 19 ετών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διαφθορά, υπεξαίρεση δημόσιων πόρων και αθέμιτη άσκηση επιρροής. Το Ανώτατο Δικαστήριο ανακοίνωσε ακόμη ότι τόσο ο Άμπαλος όσο και ο Γκαρθία θα παραμείνουν σε καθεστώς προσωρινής κράτησης.

Στην ομόφωνη απόφασή του, το δικαστήριο αναφέρει ότι «συμπεραίνεται ότι οι τρεις κατηγορούμενοι είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση με κατανομή λειτουργιών, η οποία διέπραξε σοβαρά αδικήματα διαφθοράς». Ο τρίτος κατηγορούμενος της υπόθεσης, ο επιχειρηματίας Βίκτορ ντε Αλντάμα, καταδικάστηκε σε φυλάκιση τεσσάρων ετών και έξι μηνών. Ωστόσο, η εκτέλεση της ποινής του ανεστάλη λόγω της συνεργασίας του με τις αρχές και της συμβολής του στην έρευνα.

Κατά τη διάρκεια της δίκης παρουσιάστηκαν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία, ως αντάλλαγμα για την ανάθεση συμβολαίων που αφορούσαν την προμήθεια εκατομμυρίων προστατευτικών μασκών, ο Χοσέ Λουίς Άμπαλος λάμβανε πρόσθετες μηνιαίες αποδοχές, την κάλυψη των οικογενειακών του διακοπών, εξυπηρετήσεις που αφορούσαν τις ερωμένες του, καθώς και την πληρωμή εκδιδόμενων γυναικών.

Ο Βίκτορ ντε Αλντάμα κατέθεσε ενώπιον του δικαστηρίου ότι ο Πέδρο Σάντσεθ ήταν ο επικεφαλής της «συμμορίας» που βρισκόταν στην κορυφή του συγκεκριμένου δικτύου, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PSOE), του οποίου ο Ισπανός πρωθυπουργός είναι ηγέτης από το 2017, είχε επωφεληθεί από παράνομη χρηματοδότηση μέσω των συγκεκριμένων αθέμιτων προμηθειών.

Ο Χοσέ Λουίς Άμπαλος

Ο Χοσέ Λουίς Άμπαλος είχε διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην πολιτική άνοδο του Πέδρο Σάντσεθ, αποτελώντας έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες της πορείας του προς την ηγεσία της χώρας. Ως διευθυντής οργανωτικού του Σοσιαλιστικού Κόμματος θεωρούνταν επί χρόνια ο ισχυρότερος άνθρωπος στον κομματικό μηχανισμό.

Η καταδίκη του πρώην υπουργού σηματοδοτεί μία από τις δυσκολότερες εβδομάδες της πρωθυπουργικής θητείας του Πέδρο Σάντσεθ. Απαντώντας στις επικρίσεις που δέχεται, ο Ισπανός πρωθυπουργός δήλωσε από το βήμα της Βουλής: «Δεν γνώριζα, ούτε θα ανεχόμουν, καμία από αυτές τις πρακτικές. Η αντιπολίτευση προσπαθεί να εδραιώσει πεποίθηση ύπαρξης ευρείας διαφθοράς, η οποία απλά δεν υπάρχει. Τα περιστατικά αυτά είναι μεμονωμένα. Καταγγέλλω, όμως, τις τακτικές εκφοβισμού και συκοφαντίας που έχουν χρησιμοποιηθεί εναντίον του αδελφού και της συζύγου μου, δύο αθώων ανθρώπων».

Η υπόθεση, η οποία έγινε γνωστή ως υπόθεση «Κολντό», ολοκληρώθηκε με την καταδίκη του πρώην υπουργού Χοσέ Λουίς Άμπαλος σε κάθειρξη 24 ετών και του πρώην συμβούλου του Κολντό Γκαρθία σε κάθειρξη 19 ετών για τον ρόλο τους στο δίκτυο διαφθοράς που σχετιζόταν με τις κρατικές συμβάσεις προμήθειας υγειονομικού υλικού κατά την περίοδο της πανδημίας.