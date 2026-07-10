Ένα απολαυστικό βίντεο δημοσίευσε ο Ολυμπιακός στο TikTok, παρουσιάζοντας την πρώτη ξεχωριστή στιγμή του Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς με τη νέα του ομάδα. Ο νεαρός αμυντικός γνώρισε θερμή υποδοχή από τους συμπαίκτες του, με τον Ροντινέι να έχει, όπως πάντα, πρωταγωνιστικό ρόλο.

Στους «ερυθρόλευκους» έχει καθιερωθεί ένα ιδιαίτερο έθιμο για κάθε νέο ποδοσφαιριστή που ενσωματώνεται στο ρόστερ και ο Σουηδός στόπερ δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Ο 22χρονος, που αποκτήθηκε από τη νορβηγική Σάντερφιορντ, κλήθηκε την ώρα του γεύματος να ανέβει μπροστά σε όλους και να τραγουδήσει, περνώντας έτσι την… καθιερωμένη δοκιμασία γνωριμίας.

Τα πρώτα δευτερόλεπτα ήταν γεμάτα αμηχανία, όμως ο Σμαΐλοβιτς δεν άργησε να χαλαρώσει, συστήθηκε στους νέους του συμπαίκτες και ολοκλήρωσε την αποστολή του, με όλη την ομάδα να τον χειροκροτεί και να τον αποθεώνει, δημιουργώντας από την πρώτη στιγμή ένα ιδιαίτερα ζεστό κλίμα.

Από το στιγμιότυπο δεν θα μπορούσε να λείπει ο Ροντινέι. Ο Βραζιλιάνος ανέλαβε να ξεσηκώσει τους πάντες, δίνοντας το σύνθημα για το χαρακτηριστικό «Ro!», με ολόκληρη την ομάδα να ακολουθεί τον πανηγυρισμό που έχει γίνει παγκοσμίως γνωστός μέσα από τον Έρλινγκ Χάαλαντ και τη Νορβηγία, κάνοντας τη χαρακτηριστική κίνηση του… κουπιού.