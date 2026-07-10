Στην κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου, ο οποίος θα συνδέει την Τουρκία με τα κατεχόμενα, προχωρά η Άγκυρα, μετά την υπογραφή σχετικού μνημονίου με το ψευδοκράτος.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, ο αγωγός θα έχει συνολικό μήκος περίπου 101 χιλιομέτρων και θα ξεκινά από το Αναμούρ, στις νότιες ακτές της Τουρκίας, καταλήγοντας στο Τεκνετζίκ, στα κατεχόμενα.

Από το συνολικό μήκος, όπως είχε δημοσιεύσει το Newsbeast, τα 97 χιλιόμετρα θα βρίσκονται κάτω από τη θάλασσα και τα υπόλοιπα τέσσερα στην ξηρά.

Υπογράφηκε μνημόνιο με το ψευδοκράτος

Το μνημόνιο για την προμήθεια φυσικού αερίου υπογράφηκε σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στη λεγόμενη «βουλή» του ψευδοκράτους.

Παρόντες ήταν ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας Τζεβντέτ Γιλμάζ, ο λεγόμενος «πρωθυπουργός» των κατεχομένων Ουνάλ Ουστέλ, υπουργοί και εκπρόσωποι δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.

Ο Τζεβντέτ Γιλμάζ δήλωσε ότι το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή αγωγών, τερματικών παραλαβής και βοηθητικών εγκαταστάσεων, ώστε να δημιουργηθεί η απαραίτητη υποδομή για την πρόσβαση των κατεχομένων στο φυσικό αέριο.

Όπως ανέφερε, η Άγκυρα θεωρεί την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του ψευδοκράτους στρατηγική προτεραιότητα για την Τουρκία.

Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın @_cevdetyilmaz ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Ünal Üstel tarafından imzalanan “KKTC'ye Doğal Gaz Tedarikine Dair Mutabakat Zaptı”nın imza törenine eşlik ettik.



Bu tarihi mutabakatla, Anamur ile Teknecik arasında yaklaşık 101… pic.twitter.com/YALnCYhwtX — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) July 10, 2026

Αγωγός με αμφίδρομη λειτουργία

Ο Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ ανέφερε ότι σχεδιάζονται δύο αγωγοί διαμέτρου 22 ιντσών, οι οποίοι θα μπορούν να μεταφέρουν φυσικό αέριο και προς τις δύο κατευθύνσεις.

«Θα σχεδιαστεί ώστε να μεταφέρει φυσικό αέριο από την Τουρκία προς το νησί, αλλά και από το νησί προς την Τουρκία και από εκεί στην Ευρώπη», υποστήριξε ο Τούρκος υπουργός.

Η αναφορά αυτή προσδίδει στο έργο ευρύτερη γεωπολιτική διάσταση, καθώς η Άγκυρα το παρουσιάζει όχι μόνο ως υποδομή τροφοδοσίας των κατεχομένων, αλλά και ως πιθανό τμήμα ενός μελλοντικού ενεργειακού διαδρόμου.

Δεν έχουν, πάντως, παρουσιαστεί λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα κατασκευής, το συνολικό κόστος ή τις πηγές του φυσικού αερίου που θα μπορούσε να μεταφέρεται προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Στόχος η ηλεκτροπαραγωγή στα κατεχόμενα

Το φυσικό αέριο που θα μεταφέρεται μέσω του αγωγού προβλέπεται να χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο Μπαϊρακτάρ υποστήριξε ότι το έργο θα ενισχύσει την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού, θα συμβάλει στη συνεχή ηλεκτροδότηση και θα μειώσει την εξάρτηση από το πετρέλαιο και τα εισαγόμενα υγρά καύσιμα.

«Με το φυσικό αέριο που θα φέρουμε, η βόρεια Κύπρος θα αποκτήσει αφθονία ηλεκτρικής ενέργειας», δήλωσε, εκφράζοντας ακόμη την εκτίμηση ότι τα κατεχόμενα θα μπορούσαν στο μέλλον να καταστούν καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρισμού.

Πρόκειται, ωστόσο, για στόχο που παρουσίασε η τουρκική κυβέρνηση και όχι για δεδομένη εξέλιξη.

Επτά κινητές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής

Ο Τούρκος υπουργός αναφέρθηκε και στην έως τώρα ενεργειακή υποστήριξη της Άγκυρας προς το ψευδοκράτος, λέγοντας ότι έχουν μεταφερθεί και εγκατασταθεί συνολικά επτά κινητές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον ίδιο, τουρκικές κρατικές εταιρείες προμηθεύουν τα τελευταία πέντε χρόνια τα κατεχόμενα με υγρά καύσιμα για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών τους.

Η Τουρκία εκτιμά ότι η χρήση φυσικού αερίου θα μειώσει το κόστος ηλεκτροπαραγωγής και τις εισαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων, συμβάλλοντας παράλληλα στον εξηλεκτρισμό των μεταφορών, του τουρισμού, της γεωργίας και των κτιρίων.

«Έργο του αιώνα» για τα κατεχόμενα

Ο Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ χαρακτήρισε τον υποθαλάσσιο αγωγό «έργο του αιώνα» για τα κατεχόμενα, σημειώνοντας ότι οι τεχνικές εργασίες θα αρχίσουν μετά την υπογραφή του μνημονίου.

Η συμφωνία εντάσσεται στην προσπάθεια της Τουρκίας να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την ενεργειακή, οικονομική και πολιτική εξάρτηση του ψευδοκράτους από την Άγκυρα, ενώ αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις λόγω των ευρύτερων ενεργειακών σχεδιασμών στην Ανατολική Μεσόγειο.