Όπως το περσινό καλοκαίρι, έτσι και φέτος ο Ολυμπιακός θα έχει εκπροσώπηση στο Λας Βέγκας στην Summer League του NBA.

Συγκεκριμένα οι Γιώργος Μπαρτζώκας, Νίκος Λεπενιώτης και Χρήστος Μπαφές, θα αναχωρήσουν αύριο Σάββατο (11/7) με προορισμό την Αμερικανική πόλη.

Εκτός από την παρακολούθηση παικτών, οι Πειραιώτες θέλουν να συνεχίσουν να δικτυώνονται στην Αμερικανική αγορά.

Είναι χαρακτηριστικό πως πέρσι στο Summer League οι άνθρωποι του Ολυμπιακού είχαν κάνει την πρώτη τους γνωριμία με τον μάνατζερ του Ντόντα Χολ.