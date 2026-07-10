Αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη είναι, πλέον, ο 76χρονος ο οποίος συνελήφθη για τη φωτιά στο νοσοκομείο Σισμανόγλειο.

Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για εμπρησμό από πρόθεση και διακεκριμένη φθορά.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να έχει παραδεχθεί ότι ήταν εκείνος που προκάλεσε την πυρκαγιά στον θάλαμο νοσηλείας του στον 1ο όροφο του νοσοκομείου, τα ξημερώματα της Πέμπτης, 9 Ιουλίου.

Μάλιστα, κατά την προανάκριση, ο 76χρονος φέρεται να δήλωσε μετανιωμένος ισχυριζόμενος ότι «κατά τη διάρκεια της νύχτας κάπνιζα και από λάθος μου ξέσπασε φωτιά».