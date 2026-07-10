Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε ο 76χρονος που συνελήφθη για τη φωτιά στο «Σισμανόγλειο», ενώ αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Θυμίζεται ότι ο 76χρονος έχει ομολογήσει τον εμπρησμό που προκάλεσε την πυρκαγιά στον θάλαμο νοσηλείας του νοσοκομείου.

«Κάπνιζα και από λάθος μου ξέσπασε φωτιά»

Η φωτιά εκδηλώθηκε την Πέμπτη 9 Ιουλίου στις 04:53, εντός χώρου του Σισμανόγλειου και συγκεκριμένα σε θάλαμο νοσηλείας του 1ου ορόφου.

Στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος μετέβησαν άμεσα στο σημείο, όπου προχώρησαν στη διερεύνηση των συνθηκών εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Έπειτα από έρευνες, συλλογή και αξιοποίηση στοιχείων, προσήχθη, με τη συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ., ένας 76χρονος άνδρας, ο οποίος νοσηλευόταν στον θάλαμο από τον οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Κατά την προανακριτική διαδικασία, ο 76χρονος ομολόγησε την πράξη του, δηλώνοντας μετανιωμένος για τον εμπρησμό στον θάλαμο νοσηλείας: «Κατά τη διάρκεια της νύχτας κάπνιζα και από λάθος μου ξέσπασε φωτιά».