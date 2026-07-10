Δυόμισι χρόνια συμπληρώθηκαν από την ημέρα που ο Χάρης Δούκας ανέλαβε τα καθήκοντά του ως δήμαρχος Αθηναίων, με τον ίδιο να κάνει έναν απολογισμό της μέχρι σήμερα πορείας του, μέσα από ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

«Πριν από δυόμισι χρόνια, ξεκινήσαμε με μία απλή δέσμευση: Να αλλάξουμε την Αθήνα στην πράξη. Σήμερα, κοιτάζοντας πίσω, βλέπω πόσο δρόμο έχουμε διανύσει μαζί. Και συνεχίζουμε ακόμα πιο δυναμικά», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση συνοδεύεται από βίντεο, όπου μιλά γι’ αυτά τα 2,5 χρόνια της θητείας του, αναφέροντας το άνοιγμα της Βασιλίσσης Όλγας, τη φύτευση 13.000 νέων δέντρων, με στόχο -όπως λέει- τα 25.000 δέντρα μέχρι το 2028, τη δημιουργία 5 νέων πάρκων, την παράδοση 25 παιδικών χαρών, την ίδρυση του πρώτου Γραφείου Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας, τον μηδενισμό δημοτικών τελών για τους ενεργειακά ευάλωτους πολίτες, τη διάθεση δωρεάν ηλεκτρικού ρεύματος σε μονογονεϊκές οικογένειες, το δάνειο των 75 εκατομμυρίων ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων, την «έξυπνη» πόλη, την «έξυπνη» καθαριότητα με μετρητές και αισθητήρες σε οχήματα και κάδους, τις πάνω από 60 smart γειτονιές, την παροχή δωρεάν wi-fi σε πλατείες, τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες και τέλος τη Διπλή Ανάπλαση.