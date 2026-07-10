Την ικανοποίησή της εκφράζει η Αφροδίτη Νέστορα «για την άμεση σύλληψη των δραστών που δολοφόνησαν τη μητέρα μου και έβαλαν σε κίνδυνο τη ζωή του πατέρα μου, των γειτόνων μας και τη δική μου», μέσω ανάρτησής της στα social media.

Όπως τονίζει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, «η υπόθεση περνά πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης. Εύχομαι και ελπίζω οι δικαστές που θα την κρίνουν να σταθούν στο ύψος της αποστολής τους και να επιβάλλουν τις ποινές που αξίζουν στους δολοφόνους της μητέρας μου».

Επιθυμία της και της οικογένειάς της είναι «οι δράστες να έχουν μια δίκαιη δίκη, παρότι η μητέρα μου στερήθηκε τόσο άδικα το δικαίωμα στη ζωή. Εμείς δεν θέλουμε ούτε να καεί η Θεσσαλονίκη, ούτε να υπάρξουν βανδαλισμοί και καταστροφές όπως έχουμε δει στη χώρα μας σε άλλες περιπτώσεις», γράφει η Αφροδίτη Νέστορα.

Η ανάρτησή της έχει ως εξής:

«Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την άμεση σύλληψη των δραστών που δολοφόνησαν την μητέρα μου και έβαλαν σε κίνδυνο τη ζωή του πατέρα μου, των γειτόνων μας και τη δική μου.

Ευχαριστώ από καρδιάς τις γυναίκες και τους άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας για τις συντονισμένες ενέργειές τους, που οδήγησαν στις σημερινές συλλήψεις, και φυσικά τον Πρωθυπουργό για την πολιτική του βούληση και τη μηδενική ανοχή στην τρομοκρατία.

Ευελπιστώ ότι η έρευνα θα συνεχιστεί σε βάθος, ώστε να εντοπιστούν και να λογοδοτήσουν ενώπιον της Δικαιοσύνης όλοι όσοι εμπλέκονται στην υπόθεση, είτε ως φυσικοί αυτουργοί είτε ως συνεργοί.

Η τρομοκρατία δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνει ποτέ ανεκτή σε μια δημοκρατική κοινωνία.

Η υπόθεση περνά πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης. Εύχομαι και ελπίζω οι δικαστές που θα την κρίνουν να σταθούν στο ύψος της αποστολής τους και να επιβάλλουν τις ποινές που αξίζουν στους δολοφόνους της μητέρας μου.

Επιθυμία δική μου και της οικογένειάς μου είναι οι δράστες να έχουν μια δίκαιη δίκη, παρότι η μητέρα μου στερήθηκε τόσο άδικα το δικαίωμα στη ζωή. Εμείς δεν θέλουμε ούτε να καεί η Θεσσαλονίκη, ούτε να υπάρξουν βανδαλισμοί και καταστροφές όπως έχουμε δει στη χώρα μας σε άλλες περιπτώσεις.

Αυτό ακριβώς είναι που ξεχωρίζει το κράτος δικαίου από την πολιτική βία που κάποιοι υποκινούν στη χώρα μας.

Θέλω τέλος να ευχαριστήσω ξανά τον κόσμο που ήταν δίπλα μας χθες στην κηδεία της μητέρας μου. Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ προς την Αλεξία Μπακογιάννη, μια γυναίκα, μια κόρη, που γνωρίζει, όσο λίγοι, τι σημαίνει να χάνεις έναν γονιό σου από την τρομοκρατία.

Αφροδίτη Νέστορα».

Πώς «χτύπησαν» οι δολοφόνοι της Βάγιας Νέστορα

Οι Αρχές προχώρησαν σήμερα σε τρεις συλλήψεις για τη δολοφονική επίθεση της 1ης Ιουλίου στο σπίτι της κ. Νέστορα. Πρόκειται για δύο άνδρες, 24 και 29 ετών, και μία γυναίκα, 26 ετών.

Το διαμέρισμα του 24χρονου που συνελήφθη από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία στη Θεσσαλονίκη θεωρείται το ορμητήριο του 29χρονου και της 26χρονης, που συμμετείχαν στη δολοφονική επίθεση κατά της Βάγιας Νέστορα.

Το συγκεκριμένο διαμέρισμα είναι σε πολύ κοντινή απόσταση από την πολυκατοικία όπου τοποθέτησαν τον εμπρηστικό μηχανισμό, στην τρίτη επίθεση κατά στελέχους της ΝΔ το μοιραίο βράδυ. Ο 29χρονος και η 26χρονη φαίνεται ότι κινήθηκαν πεζή προς την πολυκατοικία της Βάγιας Νέστορα, τοποθέτησαν τον εμπρηστικό μηχανισμό και στη συνέχεια επέστρεψαν στο διαμέρισμα του 24χρονου συντρόφου τους στον αντιεξουσιαστικό χώρο.

Να θυμίσουμε ότι η 26χρονη σήμερα κοπέλα το 2022 είχε συλληφθεί -μαζί με ακόμα δύο άτομα- ως μέλος αντιεξουσιαστικής ομάδας που εμπλέκεται σε τουλάχιστον 28 εμπρηστικές επιθέσεις από το 2016 και μετά.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τις δύο πρώτες επιθέσεις, η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία εξακολουθεί να εξετάζει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, τις μαρτυρίες, αλλά και τα στοιχεία από τη σάρωση στις κεραίες κινητής τηλεφωνίας.