Το διαμέρισμα του 24χρονου που συνελήφθη από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία στη Θεσσαλονίκη θεωρείται το ορμητήριο του 29χρονου και της 26χρονης, που συμμετείχαν στη δολοφονική επίθεση κατά της Βάγιας Νέστορα.

Το συγκεκριμένο διαμέρισμα είναι σε πολύ κοντινή απόσταση από την πολυκατοικία όπου τοποθέτησαν τον εμπρηστικό μηχανισμό, στην τρίτη επίθεση κατά στελέχους της ΝΔ το μοιραίο βράδυ. Ο 29χρονος και η 26χρονη φαίνεται ότι κινήθηκαν πεζή προς την πολυκατοικία της Βάγιας Νέστορα, τοποθέτησαν τον εμπρηστικό μηχανισμό και στη συνέχεια επέστρεψαν στο διαμέρισμα του 24χρονου συντρόφου τους στον αντιεξουσιαστικό χώρο.

Να θυμίσουμε ότι η 26χρονη σήμερα κοπέλα το 2022 είχε συλληφθεί -μαζί με ακόμα δύο άτομα- ως μέλος αντιεξουσιαστικής ομάδας που εμπλέκεται σε τουλάχιστον 28 εμπρηστικές επιθέσεις από το 2016 και μετά.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τις δύο πρώτες επιθέσεις, η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία εξακολουθεί να εξετάζει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, τις μαρτυρίες, αλλά και τα στοιχεία από τη σάρωση στις κεραίες κινητής τηλεφωνίας.

Δύο ομάδες σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.

Οι τρεις συλληφθέντες πρόκειται να παραπεμφθούν με τον αντιτρομοκρατικό νόμο για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι φαίνεται πως στις εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη την 1η Ιουλίου έδρασαν δύο ομάδες και συγκεκριμένα, οι τρεις που συνελήφθησαν για την επίθεση στο σπίτι της Νέστορα, ενώ στις άλλες δύο ενέργειες εμπλέκονται άλλα άτομα, τα οποία δεν έχουν ακόμα εντοπιστεί, αλλά οι αστυνομικοί είναι αισιόδοξοι ότι σύντομα θα ταυτοποιηθούν και θα συλληφθούν.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες αστυνομικές πηγές, ο 29χρονος είναι πολύ γνωστός για την αντιεξουσιαστική δράση του στη Θεσσαλονίκη και έχει προσαχθεί αρκετές φορές μετά από κινητοποιήσεις και επεισόδια, ενώ η 26χρονη είχε προφυλακιστεί στο παρελθόν για συμμετοχή στην «Οργάνωση Αναρχική Δράση» που είχε κατηγορηθεί το 2022 για 28 εμπρηστικές ενέργειες.

Η 26χρονη, η οποία είναι από την Αθήνα και μένει στη Θεσσαλονίκη, εντοπίστηκε και συνελήφθη στα Χανιά, όπου είχε μεταβεί και έμενε τις τελευταίες μέρες μετά τις επιθέσεις της 1ης Ιουλίου.

Από την Αντιτρομοκρατική είναι ακόμα σε εξέλιξη η έρευνα σε σπίτια και άλλους χώρους, ενώ μετά την ολοκλήρωση της υπόθεσης αναμένονται αναλυτικές ανακοινώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι οι εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στα σπίτια του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας, Αφροδίτης Νέστορα.

Στην τελευταία επίθεση, τραυματίστηκε σοβαρά η μητέρα της πολιτεύτριας, Βάγια Νέστορα, η οποία κατέληξε λίγο αργότερα στο νοσοκομείο και κηδεύτηκε χθες στην Κοζάνη.