Στην επιχείρηση της Αστυνομίας σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη και τις τρεις συλλήψεις για την εμπρηστική επίθεση που προκάλεσε τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα αναφέρθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, σε τηλεοπτικές του δηλώσεις.

«Αυτονόητο αίτημα όλων των ανθρώπων, όλων των υπεύθυνων δημοκρατικών πολιτών της Ελλάδας η σύλληψη όλων των ανδρών δολοφόνων, όλων των υπαίτιων, που χάθηκε η ζωή μιας συμπατριώτισσάς μας.

Η τρομοκρατία δεν έχει θέση στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι όλοι οι ένοχοι θα συλληφθούν, θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη και θα τιμωρηθούν παραδειγματικά», είπε μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις».

Σημειώνεται πως σε εξέλιξη είναι από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας (Αντιτρομοκρατική) σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης για τη σύλληψη ατόμων που εμπλέκονται σε τρεις εμπρηστικές επιθέσεις που έλαβαν χώρα την 1η Ιουλίου.

Πρόκειται για τις εμπρηστικές επιθέσεις σε οικίες πολιτικών προσώπων της Νέας Δημοκρατίας, στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη ατόμων.