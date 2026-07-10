Τις πρώτες του δηλώσεις μετά τη σύλληψη τριών ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στη δολοφονία της συζύγου του, Βάγιας, έκανε ο Παναγιώτης Νέστορας. Οι δηλώσεις του ήρθαν μία ημέρα μετά το τελευταίο «αντίο» στην 72χρονη, καθώς οι έρευνες των Αρχών για την υπόθεση βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο Παναγιώτης Νέστορας, μιλώντας στο Action24 το πρωί της Παρασκευής 10 Ιουλίου, χαρακτήρισε «μεγάλη επιτυχία της Ελληνικής Αστυνομίας» τη σύλληψη των τριών ατόμων.

«Δεν λέω ότι δεν χάρηκα που βρέθηκαν οι άνανδροι δολοφόνοι. Συγχαίρω την Πολιτεία. Είναι μια δικαίωση για μένα και για την κόρη μου», είπε στη συνέχεια και πρόσθεσε: «Εύχομαι η Δικαιοσύνη να τους δικάσει όπως πρέπει και να μη γίνουν τέτοια εγκλήματα ξανά».

Στη συνέχεια, όπως τόνισε: «Το μόνο που έχω να ρωτήσω είναι γιατί, τι τους έχει βάλει τόσο μίσος, ποιοι είναι πίσω από αυτούς τους εκτελεστές, γιατί εικάζω ότι υπάρχουν από πίσω μυαλά που τους καθοδηγούν».

«Πιστεύω να μην υπάρξουν ξανά απώλειες και να βάλουν, αν μπορούν, κάποια λογική στο μυαλό τους. Ούτε στα πιο τρελά όνειρα δεν θα φανταζόμασταν ότι θα έφταναν αυτά τα άτομα να κάνουν αυτά τα πράγματα, επειδή η κόρη μου είναι στέλεχος της ΝΔ», συμπλήρωσε.