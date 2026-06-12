Οι ασιατικές αγορές κατέγραφαν σήμερα έντονα ανοδική πορεία, με τον δείκτη Nikkei στο Τόκιο να ενισχύεται κατά 4% και τον Kospi στη Σεούλ να ξεπερνά το 7%, την ώρα που οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούσαν, στον απόηχο δηλώσεων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με το Ιράν και ότι αναστέλλονται προς το παρόν τα σχέδια για νέους βομβαρδισμούς.

Περί τις 03:30 (ώρα Ελλάδας), ο Nikkei κατέγραφε άνοδο 3,91%, ενώ νωρίτερα ξεπέρασε ακόμη και το 4%, ενώ ο Kospi απογειώθηκε καταγράφοντας άνοδο 7,8%.

Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε χθες πως αναστέλλει βομβαρδισμούς των ΗΠΑ που επρόκειτο να γίνουν αυθημερόν διαβεβαιώνοντας πως έχει εξευρεθεί «πολύ καλή συμφωνία» και ότι θα μπορούσε να υπογραφτεί κάπου στην Ευρώπη μέσα σε «αυτό το σαββατοκύριακο».

Η ιρανική διπλωματία ωστόσο αντέτεινε λίγο αργότερα πως η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη πάρει καμιά απόφαση για το εάν θα υπογραφτεί συμφωνία ή όχι.

Ο κ. Τραμπ υποστήριξε ακόμη πως ο ιρανός ανώτατος ηγέτης Μοτζταμπά Χαμενεΐ έχει εγκρίνει αυτή που χαρακτήρισε «πολύ γερή συμφωνία-πλαίσιο». Δεν έδωσε καμιά λεπτομέρεια για το περιεχόμενο της υποτιθέμενης συμφωνίας.

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωναν πτώση μετά τις δηλώσεις του ρεπουμπλικάνου. Αυτή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, ποικιλίας αναφοράς, υποχωρούσε κατά 1,57%, στα 88,96 δολάρια.