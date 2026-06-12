Η αυλαία του Μουντιάλ άνοιξε με δύο αναμετρήσεις επί μεξικανικού εδάφους, προσφέροντας τα πρώτα γκολ, τις πρώτες συγκινήσεις και τα πρώτα συμπεράσματα της διοργάνωσης.

Το Μεξικό επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί στην πρεμιέρα, επικρατώντας 2-0 της Νότιας Αφρικής μπροστά στο κοινό του στο κατάμεστο «Αζτέκα», ενώ λίγες ώρες αργότερα η Νότια Κορέα πανηγύρισε σπουδαία νίκη με 2-1 επί της Τσεχίας, ανατρέποντας το εις βάρος της σκορ με πρωταγωνιστή τον Χουάνγκ Ιν-Μπέομ.

Με τα αποτελέσματα αυτά, Μεξικό και Νότια Κορέα απέκτησαν από νωρίς προβάδισμα στη μάχη της πρόκρισης από τον 1ο όμιλο, αν και η διοργάνωση βρίσκεται ακόμη στα πρώτα της βήματα και όλα παραμένουν ανοιχτά.

Παρακολουθήστε τα γκολ και τις σημαντικότερες στιγμές από τις δύο αναμετρήσεις που σηματοδότησαν την έναρξη του κορυφαίου ποδοσφαιρικού γεγονότος του πλανήτη.