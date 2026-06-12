Η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες, Πέμπτη, την επιβολή κυρώσεων στη δημόσια πετρελαϊκή εταιρεία της Κούβας, CUPET, εντάσσοντάς την στη λίστα των οντοτήτων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα. Η Ουάσινγκτον κατηγορεί το κυβερνών κομμουνιστικό κόμμα ότι αξιοποιεί τον ενεργειακό τομέα ως μέσο ελέγχου και πολιτικής πίεσης, ενώ υποστηρίζει πως η διαχείρισή του εξυπηρετεί τα συμφέροντα της πολιτικής ηγεσίας, επιτρέποντας σε στελέχη του καθεστώτος να αποκομίζουν οικονομικά οφέλη.

Το μέτρο ανακοινώθηκε με δελτίο Τύπου που υπογράφει ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο — ο οποίος κατάγεται από την Κούβα κι είναι μανιασμένος επικριτής της κυβέρνησης στην Αβάνα.

«Ενώ ο κουβανικός λαός υποφέρει από ελλείψεις καυσίμων και διακοπές της ηλεκτροδότησης εξαιτίας δεκαετιών υποεπενδύσεων σε κρίσιμες υποδομές, οι κομμουνιστές κουβανοί ηγέτες καταχρώνται ενεργειακούς πόρους για να γεμίζουν τις τσέπες τους», υποστήριξε ο ΥΠΕΞ Ρούμπιο. «Μεταπωλούν αναρίθμητα βαρέλια της λιγοστής διαθέσιμης ενέργειας στη δευτερογενή αγορά, συσσωρεύουν προμήθειες για τον στρατό, τις υπηρεσίες πληροφοριών και καταστολής, και επιβάλλουν δελτίο ως εργαλείο κοινωνικού ελέγχου», συνεχίζει.

«Οι άρχοντες του καθεστώτος των ΗΠΑ υιοθετούν αισχρή στάση εφαρμόζοντας πολιτική συλλογικής τιμωρίας σε βάρος της Κούβας. Αισθάνονται την ανάγκη να λένε ψέματα, όπως κάνει ο (αμερικανός) υπουργός Εξωτερικών, προβάλλουν παράλογα προσχήματα για να δικαιολογήσουν την επιβολή στέρησης της πρόσβασης ενός ολόκληρου έθνους σε καύσιμα», αντέτεινε μέσω X ο κουβανός υφυπουργός Εξωτερικών Κάρλος Φερνάντες ντε Κόσιο.

Η Unión Cuba-Petróleo (CUPET) είναι η εθνική επιχείρηση πετρελαίου της Κούβας. Ανήκει στο κράτος, που τη διαχειρίζεται. Δραστηριοποιείται στην εξόρυξη αργού από κοιτάσματα στο νησί, στη διύλιση και στη διανομή πετρελαιοειδών. Διαθέτει δίκτυο πρατηρίων καυσίμων.

Το μέτρο σημαίνει κυρίως το πάγωμα τυχόν πόρων που διακρατεί η επιχείρηση στις ΗΠΑ. Ακόμη, φυσικά και νομικά πρόσωπα στις ΗΠΑ απαγορεύεται να έχουν οποιαδήποτε συναλλαγή μαζί της, επί ποινή κυρώσεων σε περίπτωση παραβιάσεων.

Η ένταση στη σχέση των δυο κρατών, ιστορικά υψηλή, γνωρίζει περαιτέρω όξυνση από τον Ιανουάριο. Οι ΗΠΑ επέβαλαν de facto πετρελαϊκό αποκλεισμό στη νήσο, προχώρησαν σε νέες κυρώσεις κατά κύματα κι άσκησαν ποινική δίωξη στον πρώην πρόεδρο Ραούλ Κάστρο, 95 ετών, για υπόθεση που ανάγεται στο 1996.

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι η νήσος, κάπου 150 χιλιόμετρα από τη Φλόριντα, εγείρει «εξαιρετική απειλή» για την «εθνική ασφάλεια» των ΗΠΑ κι έχει απειλήσει επανειλημμένα τελευταία πως θα «πάρει» τον έλεγχό της.