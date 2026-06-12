Ο βασιλιάς Κάρολος βρίσκεται αυτές τις ημέρες αντιμέτωπος με μια δύσκολη ισορροπία ανάμεσα στα επίσημα καθήκοντά του και το προσωπικό πένθος, μετά τον θάνατο της Lady Pamela Hicks σε ηλικία 97 ετών.

Η κηδεία της συμπίπτει με μία από τις σημαντικότερες βασιλικές εκδηλώσεις, το Trooping the Colour, δημιουργώντας ένα δίλημμα για την παρουσία του σε δύο διαφορετικές υποχρεώσεις.

Η είδηση της απώλειάς της προκάλεσε βαθιά συγκίνηση στη βρετανική βασιλική οικογένεια. Η Λαίδη Πάμελα υπήρξε μία από τις πιο διακριτικές αλλά και σημαντικές προσωπικότητες του στενού κύκλου της μοναρχίας. Γνωστή για την αφοσίωσή της στην αείμνηστη βασίλισσα Ελισάβετ, υπήρξε παράνυμφος στον ιστορικό βασιλικό γάμο του 1947 και διατήρησε στενούς δεσμούς με την οικογένεια σε όλη της τη ζωή.

Σύμφωνα με το hellomagazine.com, o θάνατός της, στις 5 Ιουνίου, έφερε τον βασιλιά αντιμέτωπο με μια δύσκολη απόφαση. Η κηδεία της έχει προγραμματιστεί για τις 13 Ιουνίου στην εκκλησία του χωριού Brightwell Baldwin στο Oxfordshire, την ίδια ημέρα που πραγματοποιείται η ετήσια τελετή Trooping the Colour, η λαμπρή στρατιωτική παρέλαση που σηματοδοτεί τον επίσημο εορτασμό των γενεθλίων του μονάρχη.

Η συγκεκριμένη εκδήλωση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα του βασιλικού ημερολογίου και απαιτεί την παρουσία του Καρόλου σε μια σειρά επίσημων τελετών στο Λονδίνο. Παρ’ όλα αυτά, όσοι γνωρίζουν τον βασιλιά επισημαίνουν ότι οι οικογενειακοί δεσμοί έχουν πάντοτε ιδιαίτερη σημασία για εκείνον. Το ερώτημα που απασχολεί τα βρετανικά μέσα είναι κατά πόσο θα μπορέσει να παραστεί και στην εξόδιο ακολουθία, ισορροπώντας ανάμεσα στο καθήκον και το προσωπικό πένθος.

Τη συγκίνηση της οικογένειας αποτύπωσε με ιδιαίτερα τρυφερό τρόπο η κόρη της εκλιπούσας, India Hicks. Μέσα από μια συναισθηματική ανάρτηση αποκάλυψε ότι η μητέρα της άφησε πίσω έναν φάκελο με μια τελευταία επιθυμία: μια απλή κηδεία χωρίς επικήδειους λόγους ή επίσημα αφιερώματα, αλλά με πολλούς αγαπημένους ύμνους.

Η επιθυμία αυτή αντικατοπτρίζει τον χαρακτήρα της Λαίδης Πάμελα, μιας γυναίκας που έζησε κοντά στην ιστορία χωρίς ποτέ να επιδιώξει τα φώτα της δημοσιότητας. Ίσως γι’ αυτό και η απώλειά της αγγίζει τόσο βαθιά τη βασιλική οικογένεια.