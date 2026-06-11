Στο πλευρό του 32χρονου από τον Ωρωπό εμφανίστηκε η σύζυγός του που τον κατήγγειλε για ενδοοικογενειακή βία και πως δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο με τους ξυλοδαρμούς της.

Μία μέρα μετά τη σοκαριστική κατάθεση που έδωσε στην αστυνομία, βρέθηκε στο πλευρό του, ισχυριζόμενη ότι είπε βλακείες πάνω στα νεύρα της.

«Εγώ πάνω στα νεύρα μου είπα δύο βλακείες. Δεν υπάρχει ξυλοδαρμός, δεν υπάρχει τίποτα. Οικογενειακά, βλακείες είναι, σαν ζευγάρι δεν είχαμε κάτι τέτοιο. Εγώ είπα ό,τι να ‘ναι, αλλά όχι ότι υπάρχει ξυλοδαρμός και ανέβαζε στα social media και όλα αυτά δεν… δεν… δεν υπάρχουν», είπε στο δελτίο ειδήσεων του Alpha.

Ωστόσο, στην κατάθεση που έδωσε στην αστυνομία περιέγραψε αναλυτικά το δράμα της.

«Άρχισα να φωνάζω “βοήθεια”, με έσυρε από τα μαλλιά στο σαλόνι, μετά με πήγε στο μπάνιο. Εγώ άρχισα να φωνάζω βοήθεια. Μου έκλεινε το στόμα και προσπαθούσε να με στραγγαλίσει. Εδώ και τέσσερα χρόνια είμαι κλεισμένη, παρά τη θέλησή μου, στο σπίτι. Πάντα ήταν πολύ βίαιος με άπειρα περιστατικά ξυλοδαρμού. Με έχει χτυπήσει με το λουρί του σκύλου στο πόδι, με έχει κάψει στη μέση με μαγειρικό σκεύος, μου έχει καρφώσει στο πόδι κατσαβίδι. Από τα Χριστούγεννα και μετά άρχισε να με βγάζει γυμνές φωτογραφίες και να τις στέλνει σε άγνωστα άτομα, χωρίς τη θέλησή μου. Τις ανέβαζε σε site ερωτικού περιεχομένου».

Σύμφωνα με το δελτίο ειδήσεων του Alpha, ο 32χρονος αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η σύζυγος τον κατήγγειλε, επειδή τον ζηλεύει.

Εντούτοις, προφυλακίστηκε λόγω των πολλών καταγγελιών που υπάρχουν σε βάρος του, καθώς ενέχει το ενδεχόμενο να διαπράξει εκ νέου αδικήματα.