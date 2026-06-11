Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε, μετά την απολογία του, ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, ως φερόμενο μέλος της Χαμάς.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί στο ανακριτικό γραφείο, συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης, προκειμένου να απολογηθεί για βαρύ κατηγορητήριο.

Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων, πραγματοποίηση ταξιδιού με σκοπό την παρακολούθηση εκπαίδευσης για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων, καθώς και αξιόποινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς.

Στο μικροσκόπιο πιθανός στόχος ισραηλινών συμφερόντων

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο 37χρονος να προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση κατά στόχου ισραηλινών συμφερόντων.

Παράλληλα, ερευνώνται οι διασυνδέσεις του, προκειμένου να διαπιστωθεί αν δρούσε μόνος του ή αν αποτελούσε μέρος ευρύτερου δικτύου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο κατηγορούμενος έφτασε στην Ελλάδα τον Ιούλιο του 2023. Αφού έλαβε άσυλο, έφυγε για τη Γερμανία, ενώ επέστρεψε στη χώρα μας το καλοκαίρι του 2025, προκειμένου να εργαστεί σεζόν στην Κρήτη ως ηλεκτρολόγος.

«Με παγίδευσαν»

Κατά την απολογία του, ο 37χρονος φέρεται να αρνήθηκε τις κατηγορίες και να υποστήριξε ότι παγιδεύτηκε.

«Με παγίδευσαν. Μου είπαν να πάω να δουλέψω ως ηλεκτρολόγος στη Μαλαισία. Εκεί με απείλησαν και με εκπαίδευσαν παρά τη θέλησή μου», φέρεται να είπε ενώπιον του ανακριτή.

Μετά την απολογία του, κρίθηκε προφυλακιστέος.

Τι λέει ο συνήγορός του

Τον κατηγορούμενο χαρακτήρισε «εξιλαστήριο θύμα» ο Σπύρος Πανταζής, συνήγορος που διορίστηκε από τον ανακριτή, καθώς ο 37χρονος δεν είχε στο πλευρό του νομικό παραστάτη.

«Η παρουσία του κατηγορούμενου, ο τρόπος σκέψης του και η προσωπικότητά του πόρρω απέχουν του εγκληματικού τρομοκρατικού ιδεοτύπου. Πρόκειται για το εξιλαστήριο θύμα σε μια υπόθεση με ισχνό αποδεικτικό υλικό και πολλά κενά», ανέφερε σε δήλωσή του ο κ. Πανταζής.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι τα αποδεικτικά δεδομένα «όχι μόνο δεν συγκροτούν μια συνεκτική και αδιάρρηκτη αλυσίδα ενοχής, όπως αρχικά ειπώθηκε, αλλά αντιθέτως αναδεικνύουν αντιφάσεις, ελλείψεις και ερμηνευτικά κενά που δεν μπορούν να παραγνωριστούν».