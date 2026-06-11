Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος που κατηγορείται για συμμετοχή στη Χαμάς και σχεδιαζόμενη επίθεση κατά στόχου ισραηλινών συμφερόντων.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων, πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευσης για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων και αξιόποινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς.

Ο κατηγορούμενος είχε λάβει προθεσμία και σήμερα θα απολογηθεί.