Το καθαρό χρονικό ορίζοντα απέναντι σε όσους τον αμφισβητούν έδειξε για ακόμα μια φορά με μεγάλη σαφήνεια ο πρωθυπουργός στη συνέντευξη που παραχώρησε στον ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου ακριβώς την επομένη της συνεδρίασης της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε καθαρά ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι δεχόταν και δέχεται εισηγήσεις για πρόωρες εκλογές.

Παράλληλα, έστειλε πολλαπλά μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση: προς την αντιπολίτευση, προς το εσωτερικό της παράταξης, προς τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Σαμαρά και Καραμανλή, αλλά και προς τους πολίτες που θα κληθούν να αποφασίσουν αν θα του δώσουν τρίτη τετραετία.

Ο πρωθυπουργός απέρριψε κάθε συζήτηση περί κυβερνήσεων συνεργασίας, υποστηρίζοντας ότι το σημερινό πολιτικό σκηνικό δεν προσφέρει καμία ρεαλιστική δυνατότητα συνεννόησης. Όπως ανέφερε, δεν υπάρχει κοινός τόπος ούτε με το ΠΑΣΟΚ σε θεσμικά ζητήματα όπως το Σύνταγμα και οι Ανεξάρτητες Αρχές, ενώ συνεργασίες με κόμματα δεξιότερα της ΝΔ αποκλείονται εκ των πραγμάτων.

Απάντησε μάλιστα και σε όσους διακινούν σενάρια για κυβέρνηση με κορμό τη ΝΔ αλλά με διαφορετικό πρωθυπουργό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκοψε κάθε τέτοια συζήτηση, τονίζοντας ότι οι πολίτες δεν επιλέγουν μόνο κυβέρνηση αλλά και πρωθυπουργό.

Η παρέμβασή του ερμηνεύεται ως ευθεία απάντηση σε πολιτικά και επιχειρηματικά κέντρα που το τελευταίο διάστημα καλλιεργούν σενάρια «μεταβατικών λύσεων» ή αναζήτησης άλλης ηγεσίας σε περίπτωση που η ΝΔ δεν πετύχει τον στόχο της αυτοδυναμίας.

«Το κρίσιμο δεν είναι τι θα γίνει το βράδυ των εκλογών, αλλά αν η χώρα θα έχει κυβέρνηση τη Δευτέρα το πρωί», ήταν η αποστροφή του, επιδιώκοντας να συνδέσει την πολιτική σταθερότητα αποκλειστικά με την εκλογική επικράτηση της ΝΔ.

Ειδικά απαντώντας στο ερώτημα που ήδη τίθεται στον δημόσιο διάλογο γιατί χρειάζεται μια τρίτη θητεία, εξήγησε ότι έως το 2030 ο κόσμος θα αλλάξει ριζικά και πως η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική καμπή, όπου θα κριθεί αν θα ανήκει στους «νικητές» ή στους «ηττημένους» των παγκόσμιων εξελίξεων.

Παράλληλα, συνέδεσε την επιλογή αυτή με την ανάληψη της προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από την Ελλάδα την 1η Ιουλίου 2027, υποστηρίζοντας ότι η χώρα έχει μια μοναδική ευκαιρία να αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στην Ευρώπη.

Το πακέτο της ΔΕΘ

Μπορεί να μην ήταν συγκεκριμένος για το τι θα περιέχει το καλάθι της ΔΕΘ, ωστόσο επανέλαβε την πάγια θέση του ότι το οικονομικό πακέτο της ΔΕΘ θα κινηθεί εντός των ορίων της δημοσιονομικής σταθερότητας, αφήνοντας όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων για τις επιχειρήσεις, ακόμη και στο πεδίο της προκαταβολής φόρου.

Στο μέτωπο της ακρίβειας, ο πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι η συσσωρευμένη πίεση των τελευταίων ετών παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα νοικοκυριά. Παραδέχθηκε ότι σημαντικό μέρος των αυξήσεων στα εισοδήματα απορροφάται από τον πληθωρισμό, επιμένοντας ωστόσο ότι δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα για πρόσκαιρα πολιτικά οφέλη.

Το δίπλωμα του Τσίπρα

Αιχμηρός ήταν απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και μάλιστα θέλησε να δείξει τον τρόπο με τον οποίο έχει πορευθεί όλα αυτά τα χρόνια ο πρώην πρωθυπουργός λέγοντας: «εσάς αν σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο; Η απάντηση είναι όχι. Του κ. Τσίπρα τρεις φορές “τού πήραν το δίπλωμα” οι Έλληνες πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούργιο κόμμα, θέλει να οδηγήσει ένα καινούργιο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κ. Τσίπρας. Έτσι δεν είναι;»

Το αγεφύρωτο χάσμα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε αρκετά στην κριτική που του ασκούν ειδικά για την εξωτερική πολιτική οι δύο πρώην πρωθυπουργοί και πρόεδροι της ΝΔ, Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς, χαρακτηρίζοντάς την άδικη.

Θύμισε ειδικά όσον αφορά στις επικρίσεις τους για την πολιτική των ήρεμων νερών ότι και εκείνοι επεδίωκαν και συναντούσαν τον Ταγίπ Ερντογάν, αναγνώρισε το έργο τους αλλά ειδικά για την πρόθεση του Αντώνη Σαμαρά να δημιουργήσει νέο κόμμα, ο πρωθυπουργός ουσιαστικά απευθύνθηκε στον ίδιο λέγοντας ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ότι θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε Πρωθυπουργό.

Ξεκαθάρισε ότι από τη στιγμή που ο πρώην πρωθυπουργός δεν πρόκειται να αλλάξει όσα πιστεύει για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης δεν υπάρχει περιθώριο να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσά τους.